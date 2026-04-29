Tunisie: Le pays - 156 mille migrants en 2024, dont 40 % de diplômés du supérieur

Le nombre de Tunisiens ayant émigré a atteint 156 mille personnes en 2024, enregistrant une hausse de 137 % par rapport à l'année 2014, selon les déclarations du spécialiste en sociologie Mohamed Ali Ben Zina.

Intervenant, aujourd'hui sur Diwan FM, Ben Zina a précisé que 40 % des personnes ayant quitté le pays sont titulaires de diplômes universitaires, mettant en évidence l'ampleur de la migration des compétences.

Il a également relevé une progression de la part des femmes et des jeunes parmi les migrants tunisiens, traduisant une évolution du profil sociologique des candidats au départ.

Selon lui, les mutations démographiques et les changements dans la structure des populations sont étroitement liés aux transformations géopolitiques mondiales ainsi qu'aux conflits armés, lesquels provoquent des mouvements migratoires et des flux de réfugiés vers les zones jugées plus sûres.

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Le sociologue a, par ailleurs, estimé que les conséquences économiques indirectes des crises internationales, notamment la hausse des prix de l'énergie, pèsent sur les économies des pays en développement et contribuent à l'augmentation des taux de migration.

Il a enfin souligné que les instituts internationaux de recherche s'appuient désormais sur les indicateurs de migration et de déplacements massifs pour mesurer l'ampleur des crises politiques et économiques dans différentes régions du monde.