Tunisie: L'AFH organise une vente aux enchères de lots de terrain aux Jardins de Carthage

29 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Agence Foncière d'Habitation (AFH) a annoncé l'organisation d'une vente aux enchères publiques de plusieurs lots de terrains aménagés, relevant du lotissement « Les Jardins de Carthage » (tranches 2 et 3) dans la zone d'Aïn Zaghouan. Cette opération est prévue pour le mardi 19 mai 2026.

Dans un communiqué officiel, l'agence précise que ces lots s'adressent aux investisseurs, aux promoteurs immobiliers ainsi qu'aux particuliers souhaitant acquérir des biens destinés à l'habitat collectif et semi-collectif.

Des parcelles réservées aux équipements, conformément aux plans d'urbanisme de la zone, seront également proposées.

La vente se déroulera dans un hôtel à El Menzah VII, à partir de 09h30.

A noter que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie commerciale de l'agence, visant à renforcer l'offre immobilière dans les zones urbaines à forte dynamique économique. Elle a également pour objectif de valoriser les réserves foncières aménagées afin de répondre à la demande croissante en logements structurés et en infrastructures de services dans le Grand Tunis.

 

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