Afrique: Tunisie-Nigeria - Plus de 60 rencontres B2B pour booster les exportations agroalimentaires

Le Centre de Promotion des Exportations a organisé plus de 60 rencontres professionnelles directes entre des hommes d'affaires nigérians et des représentants d'entreprises tunisiennes opérant dans le secteur des industries agroalimentaires, notamment dans les domaines de l'huile d'olive, des dattes, des pâtes alimentaires et des produits laitiers.

Ces rencontres, tenues hier mardi à la Maison de l'exportateur, en coordination avec la représentation commerciale de la Tunisie à Abuja (Nigeria), s'inscrivent dans le cadre de l'orientation de la Tunisie visant à approfondir son intégration économique dans son environnement africain et à renforcer sa présence sur les marchés d'Afrique subsaharienne.

Elles ont constitué une opportunité importante pour promouvoir les produits tunisiens et explorer les opportunités commerciales offertes dans ce secteur, reflétant un intérêt mutuel et une réelle volonté de développer des partenariats durables entre les deux parties.

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Le programme de la visite de la délégation nigériane se poursuit les 29 et 30 avril 2026, avec l'organisation de visites de terrain (D2D - Door to Door) auprès de plusieurs entreprises tunisiennes exportatrices dans le secteur agroalimentaire, selon les centres d'intérêt des partenaires nigérians. L'objectif est de découvrir de près les capacités de production de ces entreprises et leur conformité aux normes et standards internationaux.

Selon un communiqué du Centre, cette initiative promotionnelle vise à renforcer les relations tuniso-nigérianes, à développer le volume des échanges commerciaux et à en diversifier la structure.

Cette démarche s'inscrit également dans une logique de valorisation des opportunités offertes par l'Accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), considéré comme un cadre stratégique pour renforcer l'intégration économique africaine et ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises tunisiennes pour accéder à de nouveaux marchés.

À noter que le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et le Nigeria a été estimé à environ 100,9 millions de dinars en 2025. Les exportations tunisiennes vers le Nigeria ont connu une forte progression, quadruplant pour atteindre 98,2 millions de dinars en 2025, faisant du Nigeria le quatrième marché d'Afrique subsaharienne pour la Tunisie cette année-là.

Les exportations tunisiennes vers ce marché portent principalement sur les machines de forage et d'exploration, le plâtre, les matériaux de construction, la « chéchia », ainsi que l'huile d'olive et les biscuits.