Tunisie: Kébili - Clôture du camp régional du baccalauréat à El Faouar au profit de 300 élèves

Les travaux de la deuxième session du camp régional du baccalauréat se sont achevés dans la délégation d'El Faouar, relevant du gouvernorat de Kébili, avec la participation d'environ 300 élèves issus des lycées d'El Faouar et de Rejim Maatoug.

Organisé sous le slogan « Baccalauréat aux frontières, ensemble pour la réussite », ce camp a été initié par l'Association Manarat pour les médias audiovisuels, en partenariat avec le Commissariat régional à l'éducation, le Commissariat régional aux affaires culturelles et le Commissariat régional à la jeunesse et aux sports. L'événement a bénéficié du soutien de l'Entreprise tunisienne des activités pétrolières ainsi que de la société Mazarine Energy.

Le gouverneur de Kébili, Moez Abidi, a supervisé l'ouverture de cette deuxième session en présence du délégué d'El Faouar et de plusieurs responsables régionaux des secteurs de l'éducation et de la jeunesse.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cette occasion, il a pris connaissance des différents ateliers et activités proposés aux élèves et a échangé avec les participants, notamment les candidats au baccalauréat, les enseignants et les encadrants. Il a salué les efforts déployés pour assurer la réussite de cette initiative.

Le gouverneur a souligné que ce type d'action ne devrait pas se limiter à des manifestations ponctuelles, mais s'inscrire dans une démarche concrète à généraliser dans les différentes délégations du gouvernorat, compte tenu de son impact sur la préparation académique et psychologique des élèves ainsi que sur la diffusion d'une culture de la réussite fondée sur l'accompagnement, l'encadrement et le suivi.

De son côté, la présidente de l'Association Manarat, Habiba Kraiem, a indiqué que ce camp vise à consolider les acquis des candidats au baccalauréat et à les préparer psychologiquement aux épreuves.

Elle a ajouté que plusieurs enseignants prennent part à cette initiative, qui permet aux élèves de mieux maîtriser le programme scolaire, d'enrichir leurs connaissances, d'améliorer la gestion du temps et l'organisation des révisions, tout en renforçant leurs capacités psychologiques à l'approche de l'examen.