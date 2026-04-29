Cote d'Ivoire: Bouaké/Développement local - La ville dotée d'un funérarium

Bouaké a été dotée d'un funérarium inauguré, le 27 avril 2026, en présence du député-maire Amadou Koné, par ailleurs ministre des Transports et des Affaires maritimes.

Cet espace dispose de deux salles de levée du corps d'une capacité de 250 et 350 places, d'un préau de plus de 400 places, d'une salle d'exposition, etc. Le tout bâti sur plus de 10 000 m2.

Amadou Koné, parrain de ladite cérémonie, a relevé que lorsque la première pierre a été posée, le 11 juin 2023, il nourrissait l'ambition de voir la ville dotée d'un tel site qui épouse sa vision de « Bouaké Nouveau ».

Trois ans après, il est fier de voir son rêve devenir une réalité. « Au-delà de sa modernité, ce funérarium est créateur d'emplois, surtout pour les jeunes. Puisque ce sont une cinquantaine d'entre eux qui vont travailler dans cet établissement », a-t-il affirmé.

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Il a proposé qu'un partenariat soit scellé pour la réalisation d'un nouveau cimetière. Amadou Koné soutient qu'au-delà de la mise en service d'une telle infrastructure, c'est le développement local qui est mis en relief. Un développement des territoires qui rime avec la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, selon lui.

Au nom de la direction générale d'Ivosep, Christelle Malan, directrice générale adjoint, a fait savoir que l'inauguration de cet ouvrage est un projet longtemps attendu. « L'ouverture de ce funérarium marque un tournant essentiel, celui d'un engagement renouvelé auprès des familles de Gbêkê ainsi que des régions aux alentours », a-t-elle souligné.

Avant d'ajouter : « Ce sont une cinquantaine de vos enfants qui ont été recrutés prioritairement pour faire vivre au quotidien nos locaux ».

Après la coupure du ruban symbolique, les invités ont eu droit à une visite guidée des locaux. Jean Claude Kouassi, président du Conseil d'administration du Port autonome de San Pedro ainsi que des autorités administratives et politiques locales étaient présents à cette cérémonie.

Un funérarium, parfois appelé chambre funéraire, est un lieu spécialement aménagé pour recevoir le corps des défunts, du décès aux obsèques.