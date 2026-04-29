Afrique: Digital learning - 105 étudiants de l'ENS soumis au jeu-concours des savoirs académiques 2026

Répartis dans quatre salles multimédias, 105 candidats volontaires aux jeux-concours des savoirs académiques Étoiles Eduweb de l'École normale supérieure (Ens) d'Abidjan ont composé, le mardi 28 avril 2026, au sein de leur établissement, sis à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

Ce jeu, qui est à sa toute première édition, vise à promouvoir, au sein de la formation des futurs enseignants, la culture du numérique. En effet, il est de plus en plus question de digital learning et d'intelligence artificielle. Pour les initiateurs, il faut s'adapter au paradigme de l'évolution socio-technologique.

Dr Élogne Zoro, sous-directeur des pédagogies, des ressources informatiques et de la documentation de l'Ens, a rappelé qu'à chaque fois que le support de la connaissance a évolué, la civilisation a également changé. Il a révélé que, si les enseignants ne sont pas formés au paradigme de demain, ils seront totalement déphasés.

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Il a par ailleurs ajouté que le manque d'outils didactiques dans la plupart des lycées constituent un frein, ce qui ne favorise pas l'expérimentation chez les élèves. Mais aujourd'hui, avec le numérique, cela est possible. « Un enseignant formé à l'Ens peut conduire des expérimentations de vérification pour mieux faire assimiler les notions aux élèves », a-t-il affirmé après avoir lancé les compositions.

Pour cette journée, les candidats sont évalués dans des matières transversales : pédagogie, culture générale, éthique et déontologie de leur métier, sans oublier les matières spécifiques, notamment pour les Cap-professeurs bivalents Maths/Tice, les Pc bivalents et les Cap-professeurs de lycée (physique-chimie).

Pour cette édition, neuf étudiants-enseignants seront distingués, soit trois par filière. Les premiers de chaque filière recevront le prix « Étoile Eduweb » du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Adama Diawara. Les trois deuxièmes recevront le prix « Première Supernova Eduweb » du directeur général de l'Ens, Pr Bamory Kamagaté.

Quant aux troisièmes, ils recevront le prix « Deuxième Supernova Eduweb » du Dr Élogne Zoro. Ce dernier a vivement remercié sa hiérarchie pour la réussite dudit projet.