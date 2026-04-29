Peu importe l'issue des demi-finales de la Ligue des Champions ces 28 et 29 avril 2026, un vainqueur est déjà connu : le Rwanda. Avec le PSG, le Bayern Munich, l'Atletico Madrid et Arsenal dans le dernier carré, Kigali réussit le tour de force de voir 100 % des demi-finalistes représenter ses intérêts à travers la campagne « Visit Rwanda ».

Le président Paul Kagame, fervent supporter des Gunners d'Arsenal, peut savourer ce succès de prestige. En investissant massivement dans le football européen depuis 2018, le "Pays des mille collines" cherchait à transformer son image internationale et à doper son secteur touristique.

Toutefois, cette omniprésence sur les pelouses les plus prestigieuses du monde ne va pas sans heurts. Selon les analyses de Jeune Afrique, la diplomatie par le sport se heurte aujourd'hui à la réalité des conflits régionaux. À Londres, la pression des supporters d'Arsenal a fini par avoir raison du partenariat. Accusé par Kinshasa de soutenir la rébellion du M23 dans l'est de la RDC, le Rwanda verra son contrat avec le club londonien, estimé à 13,4 millions d'euros annuels, prendre fin le 30 juin prochain.

Le cas du Bayern Munich illustre également cette ligne de crête diplomatique. Si le géant bavarois encaisse chaque saison 5,7 millions d'euros, il a dû réorienter la nature de sa collaboration sous la pression d'une partie de ses membres.

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Le contrat se concentre désormais sur la formation locale via une académie à Kigali, une prise de distance qui semble avoir agacé la présidence rwandaise. Signe de ce refroidissement, Paul Kagame a visiblement omis de féliciter le Bayern sur les réseaux sociaux lors des qualifications, réservant ses louanges au PSG, à l'Atletico et à Arsenal.

À l'inverse, le Paris Saint-Germain et l'Atletico Madrid affichent une fidélité sans faille à leurs accords. Le club de la capitale française, champion d'Europe en titre, a d'ailleurs prolongé son bail jusqu'en 2028 pour un montant annuel de 15 millions d'euros.

L'Atletico Madrid, dernier arrivé dans ce cercle fermé, bénéficie quant à lui d'une manne de 8,5 millions d'euros par an. Pour Paul Kagame, le scénario idéal de cette fin de saison 2026 serait sans doute un sacre d'Arsenal à Budapest le 30 mai. Voir son club de cœur soulever sa première "Coupe aux grandes oreilles" juste avant la rupture de leur contrat offrirait une conclusion symbolique forte.

Quoi qu'il arrive, le trophée restera, pour une année de plus, dans le giron économique de Kigali.