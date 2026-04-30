Cote d'Ivoire: San Pedro /Café-cacao - La plateforme agroforesterie-carbone amorce son déploiement régional

La dynamique de transition durable dans la filière café-cacao franchit une nouvelle étape en Côte d'Ivoire. À San Pedro, l'antenne régionale du Conseil du Café-Cacao a officiellement lancé ses activités le 23 avril dernier, à la faveur d'un atelier réunissant les principaux acteurs locaux engagés dans l'agroforesterie et les projets carbone.

Pensée comme un cadre de concertation élargi, la plateforme repose sur une gouvernance inclusive associant pouvoirs publics, entreprises privées, partenaires techniques et financiers, organisations non gouvernementales et coopératives de producteurs. Son objectif : mieux structurer les initiatives en faveur d'une production plus respectueuse de l'environnement.

Le dispositif entend centraliser les informations sur le plan opérationnel, améliorer le suivi des projets et identifier avec précision les besoins des différents intervenants. Il vise également à promouvoir des pratiques agricoles conciliant rendement et préservation des ressources naturelles. Pour assurer son efficacité, il s'appuie sur un maillage d'antennes régionales chargées de coordonner les actions au plus près des zones de production.

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La mise en place de ces relais territoriaux marque une avancée importante dans la concrétisation du programme. Elle devrait contribuer à limiter la dispersion des initiatives, renforcer leur traçabilité et maximiser leur impact sur le terrain.

Selon le délégué régional du Conseil du Café-Cacao, Silué Seydou, il s'agit « d'un tournant décisif » pour l'avenir de la filière. Aussi, a-t-il appelé à une mobilisation accrue de l'ensemble des parties prenantes autour d'objectifs communs.

Ce déploiement s'inscrit dans la feuille de route 2026 du secteur, qui prévoit notamment une cartographie des projets agroforestiers, un renforcement de la coordination entre acteurs et une amélioration des mécanismes de suivi.

À travers cette initiative, le Conseil du Café-Cacao entend poursuivre ses efforts pour concilier performance agricole, protection des forêts et amélioration des revenus des producteurs, dans une logique de durabilité renforcée.