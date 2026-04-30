Zimbabwe: Le pays va se doter de son premier ETF sur l'or à la Bourse de Victoria Falls

First Mutual Wealth Management se prépare à coter le premier fonds négocié en bourse sur l'or du Zimbabwe à la Victoria Falls Stock Exchange, avec une date de lancement prévue pour le 8 mai 2026.

Le fonds, appelé First Mutual Wealth Gold ETF, sera libellé en dollars américains et aura une valeur nette d'inventaire initiale de 10 millions de dollars pour 100 millions de parts. Les souscriptions se sont déroulées du 22 au 30 avril.

L'ETF est conçu pour offrir une exposition à l'or par le biais d'un seul instrument coté. Il suivra un portefeuille combinant le 1nvest Gold ETF avec une allocation de 50 %, ainsi que quatre actions de mines d'or pondérées à parts égales à 12,5 % chacune.

Le fonds sera géré passivement et ouvert, avec des valeurs nettes d'inventaire quotidiennes. Les parts seront négociables sur la bourse et pourront être créées ou rachetées par les participants autorisés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette cotation s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour développer les produits de la bourse de Victoria Falls et attirer des instruments libellés en devises étrangères.

Points clés à retenir

Le lancement d'un ETF sur l'or à la bourse de Victoria Falls reflète la demande croissante d'options d'investissement en devises fortes au Zimbabwe. Les prix de l'or ayant fortement augmenté et devant rester élevés, les investisseurs cherchent des moyens de s'exposer à cette matière première sans détenir d'actifs physiques.

La structure d'un ETF offre liquidité, transparence et facilité d'accès, permettant aux investisseurs de négocier des titres liés à l'or par l'intermédiaire de courtiers locaux. Pour la bourse, cette inscription s'inscrit dans sa stratégie visant à se positionner comme une plateforme pour les actifs libellés en dollars, qui sont intéressants dans un contexte où la stabilité des monnaies locales reste un sujet de préoccupation.

L'inclusion d'un ETF sur l'or et d'actions minières introduit une exposition mixte, combinant le suivi direct des prix avec l'effet de levier opérationnel des sociétés minières. Pour les investisseurs, cela crée un instrument diversifié lié à l'or, bien qu'il introduise également un risque lié aux actions. Le succès du produit dépendra de la liquidité, de l'éducation des investisseurs et de la capacité de la bourse à attirer la participation d'investisseurs locaux et internationaux.