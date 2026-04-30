Namibie: Le pays veut profiter du zéro tarif douanier chinois pour se positionner sur le marché du boeuf premium

29 Avril 2026
Radio France Internationale
Par Clea Broadhurst

À partir du 1eᣴ mai, la Chine ouvre grand ses portes aux produits africains : zéro droit de douane sur 98 % des lignes tarifaires. Une opportunité stratégique que certains pays entendent bien saisir, comme la Namibie, qui vise un créneau précis : le boeuf haut de gamme.

Plutôt que de rivaliser sur les volumes avec les géants mondiaux, la Namibie fait un pari assumé : celui du premium. Depuis 2019, le pays exporte déjà du boeuf vers la Chine, mais à petite échelle.

Avec la suppression des droits de douane, Windhoek espère accélérer sans changer de cap : cibler une clientèle aisée, urbaine, prête à payer davantage pour une viande tracée, issue d'élevages extensifs et conforme aux normes sanitaires strictes imposées par Pékin.

Car le potentiel est considérable. Tirée par l'essor de la classe moyenne et la montée en gamme de la consommation, la Chine est devenue l'un des premiers importateurs mondiaux de viande bovine.

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Mais la concurrence y est féroce : Australie, Brésil, Argentine ou encore Uruguay occupent déjà le terrain, avec des volumes massifs et des chaînes logistiques bien rodées.

Face à ces mastodontes, la Namibie avance ses atouts : une production limitée mais valorisée, et une stratégie de niche. Aujourd'hui déjà, ses marchés à l'export absorbent moins de la moitié des volumes, mais génèrent l'essentiel des revenus.

Reste à transformer l'essai en Chine - en trouvant les bons distributeurs et en s'imposant sur un segment aussi prometteur qu'exigeant.

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