Afrique Australe: Un tribunal sud-africain prononce l'expulsion d'un fils de l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe

Un tribunal sud-africain a prononcé mercredi 29 avril l'expulsion d'un fils de l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, impliqué dans la blessure par balle d'un jardinier à son domicile de Johannesburg à la suite d'une altercation.

Bellarmine Chatunga Mugabe est en détention depuis la mi-février, en même temps que son cousin et coaccusé, Tobias Mugabe Matonhodze, pour une tentative de meurtre liée à un incident survenu au domicile familial, dans le quartier huppé de Hyde Park à Johannesburg.

Après l'échec d'une procédure de plaider-coupable, M. Mugabe, 28 ans, a reconnu se trouver illégalement en Afrique du Sud et avoir braqué un pistolet jouet lors d'un autre incident, tandis que M. Matonhodze, 32 ans, a plaidé coupable de tentative de meurtre et d'autres chefs d'accusation.

Le tribunal de première instance d'Alexandra a condamné M. Mugabe à une amende de 600 000 rands (30 000 euros) pour deux chefs d'accusation, ou à 24 mois d'emprisonnement en cas de défaut de paiement. Il a également ordonné son expulsion immédiate sous escorte de la police.

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« M. Mugabe, vous pouvez vous estimer très chanceux que le plaignant dans votre affaire n'ait pas été blessé », a déclaré le magistrat Reiner Boshoff.

M. Matonhodze a été condamné à des peines de prison concomitantes pouvant aller jusqu'à trois ans, que le tribunal a qualifiées de « clémentes ». Il sera expulsé du pays après avoir purgé sa peine.

Mort en 2019, Robert Mugabe a été renversé lors d'une prise de pouvoir militaire en 2017, après 37 ans à la tête du pays. Les deux fils de l'ancien président et de Grace Mugabe, Robert Jr et Bellarmine Mugabe, ont la réputation de beaucoup faire la fête quand ils sont de passage à Johannesburg, capitale économique de l'Afrique du Sud, voisine du Zimbabwe.