Congo-Brazzaville: Coopération - De bonnes perspectives entre le pays et la Russie

Lors du tête-à-tête avec son homologue russe, Vladimir Poutine, le 29 avril à Moscou, le président Denis Sassou N'Guesso a annoncé la signature des accords de coopération en septembre prochain à Brazzaville dans la cadre d'un programme de travail sur trois ans entre le Congo et la Russie.

« À la suite des discussions que nous aurons ici, nous allons arrêter un programme avec des actions précises sur trois ans. Nous suggérons de travailler ensemble à l'élaboration de ce programme pour que les accords soient signés à Brazzaville en septembre prochain lors de la commission mixte entre nos deux pays », a déclaré le président Denis Sassou N'Guesso lors de son échange avec le président russe, Vladimir Poutine.

Le chef de l'État congolais a par ailleurs souligné que « les conditions sont réunies pour que nous accélérions la mise en oeuvre des programmes ». Lesquels programmes concernent les domaines de l'énergie, de l'agriculture, l'économie, l'éducation, entre autres.

Des félicitations

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Pour sa part, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a félicité son homologue Denis Sassou N'Guesso pour son élection. « Vous avez choisi la Russie comme première destination après votre élection. Nous avons de bonnes perspectives de développement de notre relation sur plusieurs dimensions. Nos sociétés expriment le désir de travailler avec votre pays parce que vous avez une situation politique intérieure stable. Ce qui donne de bonnes perspectives pour les affaires », a-t-il souligné.

Par la même occasion, le président Vladimir Poutine a invité son homologue congolais à prendre part au troisième sommet Russie-Afrique qui se tiendra en octobre prochain à Moscou, invitation acceptée par le président Denis Sassou N'Guesso. Avant le tête, le chef de l'Etat a déposé une gerbe de fleurs sur la Tombe du soldat inconnu près de la Place rouge.