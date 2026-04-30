Congo-Brazzaville: Fonction publique - Pierre Mabiala s'engage à faire adopter tous les textes d'application du statut général

Nommé ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Pierre Mabiala s'est engagé à faire adopter, dans les meilleurs délais, tous les textes d'application du statut général de la fonction publique et à publier tous les décrets et arrêtés d'intégration ou d'engagement relatifs aux recrutements cumulés des années 2024-2025.

Le nouveau ministre en charge de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social a pris ses engagements à l'issue de la cérémonie de passation de service avec le ministre d'Etat, Alphonse Claude N'Silou, qui assurait l'intérim de ce département ministériel après la disparition du ministre d'Etat Firmin Ayessa, décédé au début de cette année. « Je vais conduire l'action du ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social en associant toutes les compétences à la tâche afin de relever, dans la rigueur, le travail acharné, le service public équitable et bien rendu, le renforcement de l'autorité de l'État, les défis afférents à l'accélération de la marche vers le développement », s'est engagé Pierre Mabiala.

Au nombre des défis qui l'attendent, il y a l'opérationnalisation du Système intégré de gestion des ressources humaines de l'État; la finalisation du processus d'enrôlement biométrique des agents civils de l'État évoluant dans les missions diplomatiques et consulaires, ainsi que des nouvelles recrues et des retardataires. « Ce qui rendra possible la maîtrise des effectifs de la fonction publique et, par ricochet, la maîtrise de la masse salariale des agents civils de l'État afin de parvenir à une gestion systématique et sûre des carrières des agents civils de l'État et à l'effectivité de la retraite automatique », a précisé le ministre d'Etat.

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La tenue régulière des conseils de discipline dans toutes les administrations publiques ; la réalisation des contrôles systématiques dans les administrations publiques ; la réforme du Code du travail dans l'optique d'assurer les prérequis du développement; l'élaboration de la politique nationale de sécurité et de santé du travail, tels sont, entre autres, les défis à relever.

A cela, s'ajoutent la tenue de la réunion inaugurale du comité tripartite, chargé du suivi de la mise en oeuvre du programme de promotion du travail décent 2023-2026 ; le renforcement de la coopération avec l'Organisation internationale du travail ; la tenue régulière des sessions du Comité national du dialogue social ; l'impératif de mettre en oeuvre la fonction publique territoriale.

De la blouse orange à la gouvernance de l'éthique des agents civils de l'État

« J'attends donc de chacun des cadres et agents du ministère un engagement accru et une détermination soutenue. Vous remarquerez que j'ai laissé la blouse orange au ministère des Affaires foncières et du Domaine public. Au ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, vous me verrez mettre en oeuvre, d'une manière rigoureuse, la gouvernance de l'éthique à l'endroit des agents civils de l'État », a-t-il promis.

Il a précisé que tout manquement à l'éthique, à la discipline et à la déontologie auquelles est astreint tout agent civil de l'État, « sera traité avec la plus grande fermeté en application de la troisième action prioritaire du projet de société de son excellence, monsieur le président de la République, conformément aux lois et règlements de la République ».

Remerciant infiniment le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour cette marque de confiance renouvelée en sa modeste personne, Pierre Mabiala a eu une pensée pieuse à l'égard de son prédécesseur, le ministre d'État Firmin Ayessa, décédé le 17 février dernier. Selon lui, sa disparition a laissé le souvenir d'un grand serviteur de l'État, d'un homme de talent affirmé.

« Je salue avec dévotion le travail qu'il a abattu, ainsi que toutes les avancées significatives qu'il a réalisées dans le secteur de la fonction publique, du travail et du dialogue social. J'exprime, à cet effet, ma reconnaissance absolue à l'égard du travail qu'il a accompli », a conclu le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social.

Avant la signature du procès-verbal et l'échange des parapheurs avec son collègue qui assurait l'intérim, Alphonse Claude N'Silou, Pierre Mabiala a suivi par la voix du directeur de cabinet de son prédécesseur, Christian Aboké-Ndza, le bilan du travail de fourmi accompli avec plus de 40 000 textes de recrutement signés et plus de 213 000 documents, toute nature confondue, signés et publiés.