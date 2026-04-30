Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 30 avril 2026

revue de presse

Mali : Les obsèques du ministre de la Défense prévus jeudi à 10 h

Les obsèques du ministre malien de la Défense, et des Anciens combattants, le général Sadio Camara, tué lors de la vague d’attaques armées du 25 avril 2026 ayant ciblé plusieurs localités du Mali, vont se dérouler jeudi, à partir de 10 heures, a-t-on appris de source médiatique.

“Les funérailles du ministre malien de la Défense Sadio Camara, tué samedi lors d’une attaque contre sa résidence près de Bamako, sont prévues jeudi, a indiqué mercredi une source militaire à l’Agence France Presse, précisant que “ses obsèques auront lieu à 10 heures GMT”.

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Le Mali a observé lundi et mardi un deuil national en hommage à son ministre de la Défense qui a perdu la vie après que son domicile de Kati, une ville des faubourgs de Bamako, a été pris pour cible dans le cadre d’une attaque d’ampleur menée ce jour-là par des groupes armés. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Madagascar-France : Un appel pour désamorcer la crise

Les présidents malgache et français ont eu un entretien téléphonique mercredi, au lendemain de la déclaration « persona non grata » d’un agent de l’ambassade de France à Antananarivo, dans un épisode que les deux chefs d’État se sont accordés à qualifier d’acte isolé n’entamant pas leur volonté de coopération.

Le Président de la Refondation de la République de Madagascar, Michaël Randrianirina, et le Président de la République française, Emmanuel Macron, se sont entretenus par téléphone mercredi 29 avril, selon un communiqué de la présidence malgache parvenu à APA.

L’appel intervient au lendemain d’une crise diplomatique ouverte mardi, lorsque les autorités malgaches ont déclaré persona non grata un agent de l’ambassade de France à Antananarivo, après la convocation de l’ambassadeur Arnaud Guillois au ministère des Affaires étrangères. (Source Apanews)

Afrique du Sud : L’influenceur Kemi Seba maintenu en détention

Arrêté mi-avril à Pretoria, l’influenceur Kemi Seba reste en détention provisoire. La justice sud-africaine a reporté l’examen de sa demande de libération sous caution au 11 mai.

Lors d’une audience mercredi à Pretoria, le tribunal a décidé de reporter la décision concernant la libération sous caution de Kemi Seba. Le parquet s’y oppose fermement, évoquant notamment des accusations d’implication dans des projets d’attaques terroristes en Europe, des allégations rejetées par l’intéressé et ses avocats.

L’activiste, suivi par plus d’un million d’abonnés, avait été interpellé alors qu’il tentait de quitter clandestinement l’Afrique du Sud, son visa ayant expiré. Selon les enquêteurs, cette arrestation résulte d’une opération d’infiltration impliquant également un militant identitaire sud-africain, soupçonné d’avoir organisé un passage illégal vers le Zimbabwe. (Source Africa Radio)

RDC : La motion de défiance contre le vice-Premier ministre Jacquemain Shabani rejetée

En République démocratique du Congo (RDC), le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur Jacquemain Shabani échappe à une motion de défiance. Le texte, porté par le député Laddy Yangotikala Senga, a été rejeté mercredi 29 avril par l’Assemblée nationale, sur fond de vives contestations autour de sa recevabilité. Plusieurs élus ont dénoncé une procédure entachée d’irrégularités, évoquant des signatures obtenues de manière frauduleuse.

« L’approabation de cette motion incidente met ainsi fin à l’examen de la motion défiance. Il n’y a donc pas lieu d'engager ni débat, ni vote de celle-ci. » Sous la direction du président de l’Assemblée nationale, la plénière ne s’est pas prononcée sur le fond mais sur la forme. (Source RFI)

Djibouti : Face à l’urgence climatique, la gouvernance migratoire change d’ère

À Obock comme à Djibouti-ville, les autorités et la société civile unissent leurs forces pour répondre à un défi sans précédent : l’imbrication fatidique du dérèglement climatique et des flux migratoires dans la Corne de l’Afrique.

Le 22 avril dernier, à l’occasion de la Journée de la Terre, la ville d’Obock est devenue le centre névralgique des discussions sur l’adaptation environnementale. L’atelier organisé par l‘association Djibouti Nature, sous l’égide du projet régional MECMEA, a marqué une rupture avec les approches traditionnelles. En réunissant élus régionaux, femmes et jeunes leaders, l’initiative a permis de placer la « solution basée sur la nature » au cœur du dialogue. L’enjeu est clair : restaurer les écosystèmes locaux pour offrir aux populations une alternative viable à l’exode. (Source Afrik.com)

Ouganda : Un réseau présumé de trafiquants d'être humains démantelé à Kampala

Un coup de filet mené par les services de l’immigration ougandais a permis de démanteler un réseau présumé de traite d’êtres humains et d’escroquerie en ligne.

Au moins 231 personnes ont été interpellées à Kampala lundi, selon le ministère de l’Intérieur. Certaines seraient victimes de trafic, tandis que d’autres ont été trouvées en possession de matériel laissant penser à une implication dans des activités criminelles. L’opération a été rendue possible grâce à des informations fournies par des riverains. À l’origine, les autorités visaient un groupe de Nigérians installé dans le nord du pays.

Ces personnes ont été retrouvées sans aucun document ni passeport, ni pièce d’identité. Elles ne possédaient que leurs ordinateurs. Le bâtiment dans lequel elles se trouvaient fonctionnait comme un complexe autonome : il y avait un restaurant, un billard et diverses installations. Elles y étaient confinées, sans possibilité de sortir. Aucun accès à l’extérieur ne leur était autorisé, explique Simon Peter Mundeyi, porte-parole du service de l’immigration ougandais. (Source Africanews)

Sénégal : 19,1 millions d’habitants en 2025, les hommes légèrement majoritaires

Le Sénégal compte officiellement 19 075 959 habitants en 2025 selon les dernières projections de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), avec une légère majorité masculine de 51%, soit 9 670 361 hommes contre 9 405 598 femmes.

Cette évolution confirme la rapidité de la croissance démographique du pays et prolonge la dynamique mise en évidence par le cinquième Recensement général de la population et de l’habitat, qui avait dénombré 18 126 390 habitants en 2023 puis 18 593 258 habitants estimés en 2024. (Source Beninwebtv)

Le Zimbabwe va se doter de son premier ETF sur l'or à la Bourse de Victoria Falls

First Mutual Wealth Management se prépare à coter le premier fonds négocié en bourse sur l'or du Zimbabwe à la Victoria Falls Stock Exchange, avec une date de lancement prévue pour le 8 mai 2026.

Le fonds, appelé First Mutual Wealth Gold ETF, sera libellé en dollars américains et aura une valeur nette d'inventaire initiale de 10 millions de dollars pour 100 millions de parts. Les souscriptions se sont déroulées du 22 au 30 avril.

L'ETF est conçu pour offrir une exposition à l'or par le biais d'un seul instrument coté. Il suivra un portefeuille combinant le 1nvest Gold ETF avec une allocation de 50 %, ainsi que quatre actions de mines d'or pondérées à parts égales à 12,5 % chacune. (Source Daba Finance)

Pourquoi l’Afrique paie trois fois plus cher son développement, António Guterres appelle à combler le déficit de financement de l’Afrique

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a lancé une mise en garde sans ambages : l’Afrique accuse un déficit annuel de financement pour son développement pouvant atteindre 1 600 milliards de dollars. Dans un message vidéo adressé au Forum régional africain sur le développement durable à Addis-Abeba, il a jugé cette situation intenable et directement aggravée par une crise de la dette qui étrangle les marges de manœuvre des États.

Guterres a dénoncé un mécanisme financier profondément inéquitable. Certains pays africains paient des taux d’intérêt jusqu’à trois fois supérieurs aux taux de référence, ce qui hypothèque leurs capacités d’investissement dans des secteurs essentiels comme l’énergie, l’éducation ou les infrastructures.

Pour lui, ce n’est pas un simple aléas de marché, mais le symptôme d’un système international obsolète. Il a réclamé des réformes urgentes, conformément à l’Engagement de Séville déjà porté par les États membres. (Source Africapresse)

Femua: L’édition 2026 insère l’intermède souvenir Papa Wemba

Le 24 avril, la Côte d'Ivoire et le monde musical se sont souvenus de Papa Wemba, le pape de la rumba, artiste de la République démocratique du Congo décédé il y a dix ans sur scène, en plein Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua) en Côte d’Ivoire, lors de l’édition 2016.

Cette année, sans vouloir établir le hit-parade de l’émotion suscitée par le départ inopiné de Papa Wemba, il y a dix ans, c’est à nouveau en Côte d’Ivoire que les mélomanes ont revécu, le 24 avril, place Anoumabo de Marcory, le choc mémoriel lors de la cérémonie organisée à l’initiative du groupe Magic System, en partenariat avec la ville de Marcory. (Source Les Dépêches de Brazzaville)