Afrique: Le Ministre du Logement Mays Mouissi échange avec la Directrice exécutive d'ONU-Habitat

En marge du second Forum Urbain Africain, qui s'est tenu du 8 au 10 avril 2026 à Nairobi, au Kenya, le Ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Monsieur Mays Mouissi, a rencontré Madame Anaclàudia Rossbach, Directrice exécutive d'ONU-Habitat. Cette audience stratégique a permis de renforcer le dialogue entre le Gabon et l'institution onusienne autour des enjeux de planification urbaine et de gouvernance foncière.

Une coopération renforcée entre le Gabon et ONU-Habitat

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont dressé un bilan approfondi de la coopération en cours, en mettant en évidence les initiatives déjà engagées ainsi que les axes nécessitant un renforcement.

Les échanges ont porté sur des domaines clés tels que la planification urbaine, la gouvernance foncière et l'élaboration de politiques publiques adaptées aux défis actuels liés à l'urbanisation. L'objectif est de structurer une coopération plus efficace, fondée sur un accompagnement technique et institutionnel renforcé.

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Vers l'implantation d'un bureau d'ONU-Habitat au Gabon

Un point majeur de la discussion a concerné la perspective d'une implantation d'ONU-Habitat au Gabon. À cette occasion, la Directrice exécutive a exprimé la volonté de son institution d'ouvrir un bureau dans le pays.

Le Ministre du Logement s'est montré favorable à cette initiative, soulignant les avantages qu'une telle présence pourrait offrir, notamment en matière d'appui technique, de mobilisation de financements et de renforcement des capacités nationales.

Une ouverture sur les grands rendez-vous internationaux

À l'issue de l'entretien, Anaclàudia Rossbach A officiellement invité le Ministre à participer à la 13ᵉ édition du World Urban Forum (WUF13), prévue du 17 au 22 mai 2026 à Bakou, en République d'Azerbaïdjan.

Cette invitation illustre la volonté d'inscrire le Gabon dans les grandes dynamiques internationales de réflexion sur l'avenir des villes et du logement.

À travers cette rencontre, le Gouvernement réaffirme son engagement à développer des partenariats stratégiques et à mobiliser des expertises internationales pour accompagner la modernisation du secteur urbain et foncier au Gabon.

Pour rappel, le Forum Urbain Africain est la plateforme continentale de référence sur les questions d'urbanisation, de logement et de développement territorial. Organisé sous l'égide de l'Union africaine et d'ONU-Habitat, il réunit décideurs, experts et acteurs de la société civile pour définir des réponses concrètes aux défis posés par la croissance rapide des villes africaines.