Afrique: La mort au tournant pour Bradley Allan Albert, 20 ans

Un grave accident de la route a coûté la vie à Bradley Allan Albert, âgé de 20 ans, mardi, aux alentours de 15 h 30, sur la Coastal Road à La Tour-Koenig, non loin de la Martello Tower.

D'après les premiers éléments de l'enquête, appuyés par les images des caméras Safe City, le jeune homme négociait une courbe lorsqu'il a perdu le contrôle de sa moto. Celle-ci a dévié de sa trajectoire et percuté de plein fouet un autobus.

Le conducteur de l'autobus, âgé de 39 ans, a été soumis à un alcootest qui s'est révélé négatif. Il a été autorisé à quitter les lieux sur parole, conformément aux procédures, tandis qu'une enquête a été initiée.

Le corps de Bradley Allan Albert a été transporté à la morgue de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, Port-Louis, où une autopsie a été pratiquée. Le rapport médical a conclu à un décès dû à un choc provoqué par de multiples blessures, confirmant la gravité de l'impact.

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«Enn lakrem dan zanfan»

Au-delà des faits, ce drame laisse une famille anéantie et des proches inconsolables. Bradley Allan Albert est décrit comme un jeune travailleur, courageux et ambitieux. Après avoir quitté l'école relativement tôt, il n'avait pas renoncé à ses projets. Bien au contraire, animé d'un esprit entrepreneurial, il avait lancé, il y a environ deux ans, sa propre entreprise de nettoyage.

Le jour du drame, il avait quitté son domicile pour des raisons professionnelles. Après sa journée de travail, il avait déposé ses collègues, puis était parti chercher du matériel nécessaire à ses activités avant de prendre la route en direction de Pointe-aux-Sables, où il devait évaluer un potentiel chantier.

Benjamin d'une fratrie de trois enfants, il occupait une place particulière au sein de sa famille. Ses proches le décrivent comme «enn lakrem dan zanfan», toujours souriant, respectueux et prêt à aider. Sa joie de vivre et sa générosité faisaient de lui une personne appréciée de tous.

Ses funérailles ont eu lieu hier, dans une atmosphère empreinte d'émotion et de recueillement. Famille, amis et connaissances, encore sous le choc de sa disparition soudaine, se sont rassemblés pour lui rendre un dernier hommage.