Sénégal: BRVM - Evolutions disparates des activités du marché ce 29 avril 2026

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 29 avril 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), des évolutions disparates sont notées au niveau des activités du marché.

La valeur des transactions est passée de 1,395 milliard FCFA la veille à 2,057 milliards FCFA ce 29 avril 2026. Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une légère hausse de 919 millions, passant de 15 538,598 milliards FCFA la veille à 15 539,598 milliards FCFA ce mercredi 29 avril 2026.

Celle du marché des obligations connait, de son côté, une augmentation de 12,429 milliards, s'établissant à 12 038,709 milliards FCFA contre 12 026,280 milliards FCFA la veille.

L'indice BRVM composite est resté stationnaire à 403,38 points. Quant à l'indice BRVM 30, il est par contre en baisse de 0,43% à 189,49 points contre 190,30 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige est aussi en baisse de 0,88% à 156,56 points contre 157,95 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a gagné 1,22% à 283,60 points contre 280,18 points la veille.

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L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une légère hausse de 0,01% à 155,51 points contre 155,50 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Nestlé Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 12 360 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 8 370 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,38% 4 290 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 6,78% à 63 000 FCFA) et Banque International pour l'industrie et le commerce du Bénin (plus 4,17% à 5 490 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 7,43% à 3 240 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 6,47% à 3 900 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 4,32% à 33 000 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 3,87% à 14 660 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (moins 3,16% à 1 530 FCFA).