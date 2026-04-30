Afrique de l'Ouest: Le pays obtient 70 milliards de FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA

29 Avril 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Dans le but d'assurer le financement de son budget 2026, l'Etat de Côte d'Ivoire a obtenu le 28 avril 2026 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 50 milliards FCFA à la suite de son émission de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 et 5 ans.

La somme de 70 milliards FCFA avait été mise en adjudication par l'émetteur. Les soumissions globales faites par les investisseurs se sont élevées à 204,303 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 291,86%.

Le montant des soumissions retenu est 70 milliards FCFA (exclusivement pris sur les obligations de 3 ans) et celui rejeté 134,303 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 34,26%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,47%. Le Trésor Public Ivoirien s'est engagé à rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 29 avril 2029. Le paiement des intérêts se fera par an sur la base d'un taux de 5,20% et ce, dès la fin de la première année.

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