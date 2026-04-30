Cote d'Ivoire: Hausse de 31% du résultat net de la Société de Distribution d'Eau du pays en 2025

29 Avril 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de l'exercice 2025, la Société de Distribution d'Eau de la Côte d'Ivoire (SODECI) a enregistré une hausse de 31% par rapport à l'exercice 2024, selon les états financiers individuels SYSCOHADA établis par les responsables de cette entreprise.

Ce résultat net s'est établi à 4,662 milliards de FCFA contre 3,560 milliards de FCFA en 2024. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 189,4 milliards de FCFA contre 172,2 milliards de FCFA en 2024, soit une hausse de 10 %.

Les achats de matières premières et fournitures liées ont évolué de 4,981 milliards de FCFA à 30,7 milliards de FCFA contre 25,7 milliards de FCFA en 2024.

Les autres achats se sont établis à 51,228 milliards de FCFA contre 49,054 milliards de FCFA en 2024 (+2,174 milliards). De leur côté, les services extérieurs se sont établis 43,900 milliards de FCFA contre 40,444 milliards de FCFA en 2024, soit une augmentation de 3,456 milliards.

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La valeur ajoutée de la SODECI a connu une progression de 11,03% à 49,715 milliards de FCFA contre 44,776 milliards de FCFA en 2024.

Pour sa part, l'excédent brut d'exploitation (EBE) enregistre une hausse de 21,37%, passant de 17,946 milliards de FCFA en 2024 à 21,782 milliards de FCFA en 2025.

Pour sa part, le résultat d'exploitation suit la même tendance haussière, se situant à 9,105 milliards de FCFA contre 6,770 milliards de FCFA en 2024 (+34,49%).

Le même constat du résultat des activités ordinaires avec une progression de 39% à 8,642 milliards de FCFA contre 6,220 milliards de FCFA en 2024.

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