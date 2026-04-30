Cote d'Ivoire: Hausse de 31% du résultat net de la Société de Distribution d'Eau du pays en 2025

Au terme de l'exercice 2025, la Société de Distribution d'Eau de la Côte d'Ivoire (SODECI) a enregistré une hausse de 31% par rapport à l'exercice 2024, selon les états financiers individuels SYSCOHADA établis par les responsables de cette entreprise.

Ce résultat net s'est établi à 4,662 milliards de FCFA contre 3,560 milliards de FCFA en 2024. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 189,4 milliards de FCFA contre 172,2 milliards de FCFA en 2024, soit une hausse de 10 %.

Les achats de matières premières et fournitures liées ont évolué de 4,981 milliards de FCFA à 30,7 milliards de FCFA contre 25,7 milliards de FCFA en 2024.

Les autres achats se sont établis à 51,228 milliards de FCFA contre 49,054 milliards de FCFA en 2024 (+2,174 milliards). De leur côté, les services extérieurs se sont établis 43,900 milliards de FCFA contre 40,444 milliards de FCFA en 2024, soit une augmentation de 3,456 milliards.

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La valeur ajoutée de la SODECI a connu une progression de 11,03% à 49,715 milliards de FCFA contre 44,776 milliards de FCFA en 2024.

Pour sa part, l'excédent brut d'exploitation (EBE) enregistre une hausse de 21,37%, passant de 17,946 milliards de FCFA en 2024 à 21,782 milliards de FCFA en 2025.

Pour sa part, le résultat d'exploitation suit la même tendance haussière, se situant à 9,105 milliards de FCFA contre 6,770 milliards de FCFA en 2024 (+34,49%).

Le même constat du résultat des activités ordinaires avec une progression de 39% à 8,642 milliards de FCFA contre 6,220 milliards de FCFA en 2024.