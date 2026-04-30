Soudan: Au Parlement européen, un débat pour continuer à mobiliser sur la guerre dans le pays

Le Parlement européen veut rester mobilisé pour le Soudan : deux délégations pour les relations avec leurs homologues en Afrique ont organisé ce 29 avril 2026 à Strasbourg un débat sur la situation dans ce pays en proie à une guerre depuis trois ans. Leur but est que ce conflit et la situation des populations soudanaises restent sur le devant de l'actualité, afin de maintenir la mobilisation de la communauté internationale.

Devant les députés européens, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Soudan alerte : « Les conséquences de l'inaction se mesurent en vies soudanaises. » Selon Pekka Haavisto, il n'y aura pas de solution militaire et il faudra que les responsables rendent des comptes.

C'est aussi le message de Dalia Yousif Ali, représentante du Forum des jeunes soudanais : « Les commandants impliqués dans ce type de violences au Soudan, comme le massacre d'El-Fasher, ne devraient pas être intégrés dans une autre structure militaire sans avoir à rendre de comptes. Changer de camp ne doit pas signifier que l'on efface toute responsabilité. La défection ne doit pas devenir un moyen détourné d'obtenir l'impunité. »

« Exercer une pression plus importante »

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L'eurodéputée socialiste française Murielle Laurent, autrice de nombreuses interpellations parlementaires sur le Soudan, rappelle l'urgence humanitaire : « L'Union européenne doit continuer à apporter de l'aide humanitaire et elle doit aussi, sur un aspect plus politique, exercer une pression plus importante pour influencer pour l'arrêt de ce conflit. Mais le conflit au Soudan a aussi un impact sur les populations des pays voisins. Je pense particulièrement au Tchad qui est déjà dans une situation complexe et difficile. »

Pour les députés, la mobilisation devra en particulier passer par un maintien des budgets humanitaires européens actuellement en débat.

Le Soudan est en proie depuis le 15 avril 2023 à une guerre sans merci entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) de son ancien bras droit, le général Mohamed Hamdane Dogolo dit « Hemedti ». Ce conflit a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé environ 11 millions de personnes et a été marqué par une recrudescence des violences sexuelles.

Assiégée pendant un an et demi avant d'être prise en octobre 2025 par les FSR, la ville d'El-Fasher, dans l'État du Darfour-Nord, a notamment été le théâtre de nombreuses violences et violations des droits humains.