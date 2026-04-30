Congo-Kinshasa: Trois familles sur dix en RDC ont une consommation alimentaire pauvre

Plus de trois quarts des ménages en RDC vivent en insécurité alimentaire. C'est ce que révèle le rapport d'évaluation conjointe publié mercredi 29 avril par l'Institut national de la statistique (INS), avec l'appui du Programme alimentaire mondial (PAM).

La crise alimentaire reste préoccupante en République démocratique du Congo, indique le rapport de l'évaluation de la sécurité alimentaire et de la malnutrition en situation d'urgence pour l'année 2025. Il révèle qu'une large majorité des ménages fait face à des difficultés pour se nourrir correctement.

La faim aigue

Selon ce document, 77,3 % des ménages sont touchés, dont une part importante en situation sévère. Au total, près de 27,7 millions de personnes sont confrontées à une faim aiguë dans le pays.

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Cette situation est due à la persistance des conflits, aux déplacements de populations, mais aussi à la précarité économique. La majorité des ménages dépend d'activités informelles, avec des revenus insuffisants pour couvrir les besoins essentiels. Conséquence : l'alimentation se dégrade. Environ trois ménages sur dix ont une consommation alimentaire pauvre, avec des carences importantes en nutriments.

Réduction de repas dans les ménages

Pour faire face, certaines familles adoptent des stratégies extrêmes : réduction de repas, vente de biens, voire retrait des enfants de l'école.

Autre constat préoccupant : près de 60 % des ménages consacrent plus des trois quarts de leurs revenus à l'alimentation, au détriment de la santé et de l'éducation.

Face à cette situation, les experts recommandent une réponse urgente, combinant aide humanitaire, soutien aux moyens de subsistance et amélioration de l'accès aux services de base.