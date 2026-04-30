Madagascar: Vers un apaisement des relations avec la France après les tensions des derniers jours?

30 Avril 2026
Radio France Internationale
Par Guilhem Fabry

Se dirige-t-on vers un apaisement des relations entre Paris et Antananarivo après la forte tension diplomatique des derniers jours ? La présidence malgache a annoncé ce mercredi soir, 29 avril, que le colonel Michaël Randrianirina et son homologue français, Emmanuel Macron, se sont entretenus au téléphone suite aux convocations mutuelles des chefs de missions diplomatiques dans les deux pays. La France et Madagascar « miseront sur la confiance mutuelle pour bâtir un partenariat durable », a écrit la présidence malgache dans son communiqué.

C'est une mise au clair au plus haut sommet entre Madagascar et la France. Le communiqué publié mercredi 29 avril, dans la soirée, par la présidence malgache fait état d'un appel téléphonique la veille entre Michaël Randrianirina et Emmanuel Macron. « Ces échanges ont permis aux deux chefs d'État d'aborder les faits, qualifiés d'acte isolé, ayant conduit à la convocation des chefs de mission diplomatiques des deux pays dans les deux capitales », indique le communiqué.

Mardi matin, l'ambassadeur de France, Arnaud Guillois, avait été convoqué par le ministère des Affaires étrangères malgache pour se voir notifier l'expulsion d'un agent français accrédité à Antananarivo à la suite d'une enquête portant sur des actes de déstabilisation. En guise de riposte, Paris a convoqué dans la foulée le chargé d'affaires malgache en France et dénoncé des accusations « infondées » et « incompréhensibles ».

Ces convocations successives sont intervenues presque en même temps que l'inculpation, mardi, d'un autre Français, Guy Baret, soupçonné de complot contre le régime malgache. Selon le communiqué, les deux présidents ont réaffirmé « la volonté des deux États de déployer les efforts nécessaires pour que cet épisode n'affecte pas la dynamique de coopération entre les deux pays ».

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