Congo-Brazzaville: En Russie, le président congolais Sassou-Nguesso annonce des accords de coopération avec Moscou

Sous les ors du Kremlin, dans la salle Saint-Georges du Grand Palais, le président russe Vladimir Poutine a reçu son homologue congolais Denis Sassou-Nguesso. Ce dernier a choisi la Russie pour son premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection. L'occasion pour les deux hommes d'appeler à une intensification de leur coopération.

Ce déplacement de Denis Sassou-Nguesso en Russie marque le 60e anniversaire de l'instauration des relations diplomatiques entre Moscou et Brazzaville. Une visite d'État qui est placée sous le signe de l'approfondissement de la coopération entre la Russie et le Congo, pour ce premier déplacement du président congolais depuis sa réélection.

« Nous avons de bonnes perspectives de développement de nos relations, assure le président russe Vladimir Poutine. Sur le plan économique, cela inclut l'exploration géologique, l'énergie, la logistique, l'agriculture et bien d'autres secteurs. Nos entreprises sont prêtes à opérer sur votre marché, notamment grâce à la stabilité de votre situation politique intérieure, gage de bonnes perspectives commerciales. »

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L'occasion pour le président russe de rappeler la signature, en 1981, du premier accord entre les deux pays et depuis lors, la poursuite de relations amicales, complètes et excellentes entre la Russie et le Congo. De son côté, le président congolais a annoncé la signature d'accords de coopération en septembre prochain à Brazzaville, dans le cadre d'un programme de travail sur trois ans entre le Congo et la Russie.