Afrique: Communiqué de Presse de la 1342ème réunion du CPS de l'UA tenu le 28 avril 2026, afin de faire le point sur la situation au Mali

communiqué de presse

Le Conseil a rappelé tous ses communiqués et communiqués de presse antérieurs sur la situation au Mali et dans la région du Sahel, en particulier le Communiqué [PSC/PR/COMM.1027 (2021)] adopté à sa 1027e réunion tenue le 2 septembre 2021, le Communiqué [PSC/PR/COMM.1001 (2021)] adopté à sa 1001e réunion tenue le 1er juin 2021, et le Communiqué [PSC/PR/COMM. 1000 (2021)] adopté à sa 1000e réunion tenue le 25 mai 2021 ;

Le Conseil a également rappelé tous les instruments normatifs pertinents de l'UA, notamment l'Acte constitutif de l'UA, le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et la Déclaration sur le cadre de la réponse de l'OUA aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, adoptée par la 36e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA, tenue à Lomé (Togo) en juillet 2000 (la Déclaration de Lomé) ;

Le Conseil a réaffirmé l'engagement sans faille de l'UA à respecter la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du Mali, ainsi que la solidarité de l'UA avec le peuple et le gouvernement de transition du Mali ;

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Conseil a pris note de l'allocution d'ouverture de S.E. l'Ambassadeur Hirut Zemene Kassa, Représentante permanente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie auprès de l'UA et Présidente du CPS pour le mois d'avril 2026, de la déclaration liminaire de S.E. l'Ambassadeur Bankole Adeoye, Commissaire de l'UA aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, de la communication de S.E. le Dr Mamadou Tangara, Représentant spécial du Président de la Commission et chef de la Mission de l'UA au Mali et au Sahel (MISAHEL), et de la déclaration du représentant de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ;

Le Conseil a exprimé sa profonde préoccupation quant aux attaques coordonnées à grande échelle, aux meurtres systématiques et aux déplacements des populations maliennes par le Front de libération de l'Azawad et le groupe terroriste Jama'at Nusrat al-Islam wa-Muslimin (JNIM), qui ont eu lieu les 25 et 26 avril 2025 à travers le Mali, notamment à Gao, Kidal et dans la capitale, Bamako ;

Le Conseil a condamné avec la plus grande fermeté l'assassinat du ministre de la Défense, S.E. le général Sadio Kamara, ainsi que les meurtres systématiques et tous les autres actes terroristes commis au Mali. Le Conseil a exprimé sa solidarité et exprimé ses sincères condoléances au peuple et aux autorités de transition du Mali et a souhaité un prompt rétablissement à toutes les personnes blessées lors de ces attaques ;

Le Conseil s'est déclaré profondément préoccupé par la détérioration rapide de la situation sécuritaire dans le pays et dans toute la région du Sahel et, à cet égard, conscient de l'indivisibilité de la sécurité, a souligné l'importance d'une « approche pansociétale et impliquant toute la région » pour répondre au fléau du terrorisme et de l'extrémisme violent, dans le cadre de la sécurité collective ;

Le Conseil a souligné que tous les efforts visant à résoudre la crise actuelle doivent revêtir un caractère global et multidimensionnel et respecter pleinement la souveraineté nationale du Mali, tout en soutenant le rétablissement de la stabilité et de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire malien ;

Le Conseil a exhorté les autorités de transition à accélérer le rétablissement de l'ordre constitutionnel, en vue de créer des conditions favorables à la paix, à la sécurité et à la stabilité durables, ainsi qu'à la prospérité, afin d'alléger les souffrances du peuple malien ;

Le Conseil a exhorté les autorités de transition maliennes à reconsidérer leurs positions à l'égard de la CEDEAO et, à cet égard, à rouvrir les canaux de communication avec l'instance régionale en vue de faciliter le dialogue dans le cadre d'une collaboration constructive, ainsi que l'apport d'un soutien à leurs efforts pour relever les défis actuels ;

Le Conseil a apporté son soutien à l'appel du Président de la Commission en faveur de l'intensification des efforts visant à établir un dialogue constructif avec les autorités de transition maliennes ;

Le Conseil a encouragé les autorités de transition du Mali à ne ménager aucun effort pour remédier, de manière holistique et inclusive, à toutes les causes structurelles profondes et à tous les facteurs qui alimentent et entretiennent le terrorisme, y compris les facteurs liés à la gouvernance, et pour renforcer la cohésion nationale ;

Le Conseil a également encouragé la Commission de l'UA à renforcer ses efforts de diplomatie préventive en intensifiant ses contacts de haut niveau avec les autorités de transition maliennes, en vue de promouvoir un dialogue politique inclusif, de rétablir l'ordre constitutionnel et d'établir une feuille de route de transition crédible et assortie d'un calendrier précis ;

Le Conseil a appelé à une coordination renforcée entre le Mali, les pays voisins et les mécanismes régionaux, en particulier dans les domaines du partage de renseignements et d'informations, des opérations conjointes, de la gestion conjointe des frontières et des efforts coordonnés de lutte contre le terrorisme en général ;

Le Conseil a demandé à la Commission de l'UA d'intensifier son soutien technique et opérationnel au secteur de la sécurité du Mali, notamment en matière de renforcement des capacités, d'alerte précoce et de conseil stratégique, dans le plein respect des cadres normatifs de l'UA, du droit international relatif aux droits de l'homme (DIDH) et du droit international humanitaire (DIH) ;

Le Conseil a souligné la nécessité impérieuse de placer la protection des civils au coeur de tous les efforts d'intervention et appelle toutes les parties à garantir la sécurité, la dignité et les droits de l'homme des populations touchées ;

Le Conseil a insisté sur la nécessité de mobiliser d'urgence une réponse humanitaire coordonnée, en collaboration avec les partenaires internationaux, notamment les Nations Unies (ONU) et les agences d'aide humanitaire, afin de répondre aux besoins des personnes déplacées internes et des communautés vulnérables, ainsi que d'assurer un accès humanitaire sûr et sans entrave aux populations touchées ;

Le Conseil a encouragé le renforcement de la coordination entre la CEDEAO, l'UA et l'ONU, ainsi qu'avec d'autres partenaires stratégiques, afin d'assurer une réponse cohérente, harmonisée et plus efficace à la crise, notamment par le biais d'évaluations conjointes et d'efforts coordonnés en matière de relèvement et de stabilisation ;

Le Conseil a demandé au Président de la Commission de continuer à suivre de près la situation au Mali et de lui faire régulièrement rapport sur l'évolution de la situation ; et

Le Conseil a décidé de rester activement saisi de la question.