Togo: Un colloque sur la protection de l'enfance

30 Avril 2026
Togonews (Lomé)

La protection de l'enfant est au cœur d'un colloque international qui a débuté mercredi à Kara, organisé par les universités publiques.

L'événement réunit acteurs étatiques, représentants de la société civile et experts juridiques venus d'Afrique francophone et d'Europe, avec un objectif : identifier les lacunes des cadres juridiques existants et proposer des mécanismes innovants pour mieux protéger les enfants et aligner les pratiques nationales sur les normes internationales.

Le gouvernement a fait de la protection de l'enfance une priorité nationale. En 2025, 1,8 milliard de Fcfa a été mobilisés pour des actions concrètes dans l'éducation, la santé et les services sociaux de base, y compris dans les zones les plus vulnérables.

Des résultats encourageants, mais qui n'occultent pas la nécessité de continuer à renforcer le cadre juridique. C'est précisément l'ambition de ce colloque, traduire la volonté politique en outils juridiques solides, au service des enfants d'Afrique francophone.

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