Togo: Un grand Pavillon chinois à la prochaine Foire de Lomé

30 Avril 2026
Togonews (Lomé)

À l'issue d'une récente mission économique dans la province chinoise du Hebei, le Centre togolais des expositions et foires (CETEF) a signé un partenariat avec ses homologues chinois, ouvrant la voie à une coopération commerciale.

Parmi les projets, l'installation d'un Pavillon chinois lors de la prochaine Foire de Lomé et la participation d'entreprises togolaises à des Salons en Chine.

Cet accord concerne essentiellement la Province de Hebei.

Grâce à son emplacement stratégique à proximité de Pékin et du port de Tianjin, Hebei bénéficie d'une connectivité logistique essentielle pour le commerce national et international. Des industries clés telles que la sidérurgie, la chimie, l'automobile et les nouvelles technologies s'y développent rapidement.

Elle joue par ailleurs un rôle central dans le grand projet d'intégration économique de la région Pékin-Tianjin-Hebei, véritable zone économique de premier plan en Chine du Nord.

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