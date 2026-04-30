Algérie: Ilan Kebbal, la sensation de la première partie de saison

30 Avril 2026
Radio France Internationale
Par Victor Missistrano

Qui sera l'élu pour le prix Marc-Vivien Foé 2026 ? Ils sont 11 sur la ligne de départ pour le trophée de meilleur joueur africain de la saison de Ligue 1. Chaque jour jusqu'au 5 mai, jour de la proclamation des trois finalistes, RFI vous présente les nommés pour la succession du Marocain Achraf Hakimi. Ce jeudi, le milieu offensif algérien de 27 ans Ilan Kebbal, maître à jouer du Paris FC.

Des débuts en fanfare et un titre de meilleur joueur du mois d'août. Avec ses dribbles déroutants, ses passes inspirées et ses buts contre l'OM et l'OL, des frappes enveloppées en pleine lucarne, Ilan Kebbal s'est imposé comme la sensation du début de championnat.

9 réalisations et 4 passes décisives

« Il fait une première partie de saison presque fantastique », dit le journaliste Nabil Djellit, consultant pour Radio Foot Internationale. « J'avais été impressionné par son match, sa qualité, au Vélodrome à Marseille, lui qui est originaire de cette ville. Il réalise une première partie de saison jusqu'à la Coupe d'Afrique des nations où, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du championnat de France. »

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Les derniers mois ont été plus contrastés en raison notamment d'une blessure à la cuisse. Pièce maîtresse de Stéphane Gilli, Ilan Kebbal, moins utilisé par Antoine Kombouaré, a marqué dès que le nouvel entraîneur l'a titularisé à Metz le 19 avril.

Auteur de 9 réalisations et 4 passes décisives, le numéro 10 au petit gabarit est co-meilleur buteur parmi les joueurs africains de Ligue 1.

Le bilan reste donc très positif pour l'intéressé : « Très bonne saison. Après, début 2026 j'ai été blessé, je suis revenu récemment. C'est une saison réussie même si ce n'est pas encore fini ».

L'objectif du maintien est déjà dans la poche pour le Paris FC. Ilan Kebbal peut se projeter sur la plus grande échéance de sa carrière : la Coupe du monde avec l'Algérie.

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