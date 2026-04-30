Afrique: Le pape Léon XIV s'est «plongé dans une atmosphère de fête de la foi» lors de sa tournée

Lors de l'audience générale tenue mercredi 29 avril place Saint-Pierre, Léon XIV a partagé sa joie d'avoir visité l'Algérie, le Cameroun, l'Angola puis la Guinée équatoriale, assurant s'être « plongé dans une atmosphère de fête de la foi et d'accueil chaleureux ».

Ce mercredi 29 avril, le souverain pontife a aussi expliqué avoir vécu ce voyage apostolique en Afrique « comme un message de paix à un moment historique, marqué par des guerres et par de graves et fréquentes violations du droit international ». « Dès le début de mon pontificat, j'ai pensé à un voyage en Afrique », a assuré le pape aux 25 000 fidèles présents place Saint-Pierre.

En réalisant ce voyage de 10 jours, Léon XIV a énuméré les quatre étapes de ce voyage et leur spécificité : l'Algérie « où nous avons montré au monde qu'il est possible de vivre ensemble comme des frères et soeurs, même de religions différentes » ; le Cameroun qui a permis de « réitérer l'appel à oeuvrer ensemble pour la réconciliation et la paix », citant en particulier sa visite à Bamenda dans une région Nord-Ouest en crise ; au sanctuaire marial de Mamã Muxima, où il a « senti battre le coeur du peuple angolais », a poursuivi le chef de l'Église catholique ; tandis qu'il a rappelé avec émotion sa rencontre en Guinée équatoriale avec des prisonniers à Bata, lui demandant de prier pour leur liberté.

« Une richesse inestimable pour mon coeur et mon ministère »

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Au final ce voyage apostolique aura permis de remettre l'Afrique au centre de l'attention du monde, a expliqué Léon XIV : « La visite du pape est, pour les populations africaines, l'occasion de faire entendre leur voix, d'exprimer la joie d'être peuple de Dieu et l'espérance d'un avenir meilleur, de dignité pour chacun et pour tous. »

Le souverain pontife, heureux de l'accueil reçu dans ces quatre pays, a remercié Dieu pour ce que ces peuples d'Afrique lui ont donné, « une richesse inestimable pour mon coeur et mon ministère », a-t-il conclu.

Le pape Léon XIV avait achevé le 23 avril sa tournée africaine par une messe en plein air en Guinée équatoriale, ultime étape d'un périple de 11 jours effectué au pas de charge, avec dix-huit vols, huit messes, des discours en plusieurs langues, des rencontres, des cérémonies et des bains de foule. Il y avait multiplié les appels à la justice sociale, à la paix et au respect de la dignité humaine, tout en dénonçant les inégalités, la corruption et l'exploitation injuste des ressources naturelles par les « tyrans ».