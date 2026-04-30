Ile Maurice: Avish Augnoo succombe huit jours après un accident à Roches-Noires

Un grave accident de la route survenu le 20 avril, à la Coastal Road, Roches-Noires, a finalement coûté la vie à un jeune homme de 26 ans. Après huit jours passés en soins intensifs, Avish Augnoo a finalement succombé à ses blessures, le mardi 28 avril. L'autopsie pratiquée le même jour à la morgue de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, Port-Louis, a attribué la cause du décès à des blessures craniocérébrales.

L'accident s'était produit aux alentours de 19 h 15, le 20 avril dernier. Un homme âgé de 71 ans circulait en voiture en direction de Haute-Rive lorsqu'il a entendu un bruit violent. Il s'est arrêté quelques mètres plus loin, et a découvert un homme grièvement blessé gisant sur le bas-côté de la route, saignant abondamment. Son véhicule présentait des dommages au niveau du pare-brise.

Les secours du SAMU sont rapidement intervenus pour transporter la victime à l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam National, Pamplemousses. Avish Augnoo avait été admis aux soins intensifs dans un état critique. Le conducteur, indemne, avait été conduit au poste de police, le même jour, pour les besoins de l'enquête. Un test d'alcoolémie a révélé un taux de 1,6 g lors du test préliminaire et de 1,3 g lors du test officiel. Il avait été placé en cellule de dégrisement.

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Il a par la suite été traduit devant la cour de district de Rivière-du-Rempart. Une accusation provisoire a été logée contre lui et il a été libéré sous caution après avoir fourni une garantie de Rs 5 000.