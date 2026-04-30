Ile Maurice: Un détenu blessé à la tête lors d'une altercation

29 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Une violente altercation a éclaté au sein de la prison de détention provisoire de Grande-Rivière-Nord-Ouest, le mardi 28 avril, faisant un blessé parmi les détenus. L'incident s'est produit dans la cour D de l'établissement, aux alentours de 8 h 25.

C'est une alarme déclenchée qui a signalé une bagarre entre détenus. Alerté, le personnel s'est immédiatement rendu sur les lieux. À leur arrivée, les gardes-chiourmes ont constaté qu'un détenu de 32 ans agressait un autre détenu âgé de 34 ans à l'aide d'une pierre, le visant à la tête.

L'intervention rapide des officiers pénitentiaires a permis de maîtriser la situation et de séparer les protagonistes. La victime, blessée au niveau de la paupière gauche et à la main, saignait abondamment. Elle a été rapidement prise en charge à l'unité médicale de la prison avant d'être transférée à l'hôpital Dr A.G Jeetoo, à Port Louis, pour des examens complémentaires. Une enquête est en cours.

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