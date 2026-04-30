Cameroun: Douala - Henri dikongué, x maleya et samy diko honorés aux mbindis concerts

La 13ᵉ édition des Mbindis Concerts a offert, le 26 avril 2026, un moment rare à Douala. Délocalisé au NOAR, le rendez-vous culturel a tenu toutes ses promesses, au point de donner le sentiment que toutes les planètes étaient alignées pour offrir au public l'une des plus belles éditions de son histoire.

Au centre de cette réussite, la remise de disques d'or à trois figures emblématiques de la musique camerounaise : Henri Dikongué, Samy Diko et le groupe X Maleya. Une consécration saluée par un public enthousiaste, venu nombreux célébrer ces artistes dont les oeuvres traversent les générations.

Aux manettes de l'événement, Akiba Agency, l'agence fondée par Yvan Ango, a une nouvelle fois démontré son expertise. Fidèle à son credo « Good Music Good Food Good People », elle a su créer un cadre propice à la rencontre entre artistes et public, avec l'appui de la Communauté Urbaine de Douala.

L'événement a également brillé par la qualité de son animation. Le duo composé de Aimée Catherine Moukouri et Joe Matrix a assuré une prestation remarquable en tant que maîtres de cérémonie, alliant élégance, humour et maîtrise du tempo.

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Dans une ambiance conviviale, les invités ces "belles personnes" fidèles au concept ont vécu un après-midi des plus agréables, entre prestations lives, échanges chaleureux et moments de partage. L'événement a su réunir toutes les générations autour d'une même passion : la musique camerounaise.

La symbolique de la transmission a été au cœur de cette édition, notamment à travers la participation d'artistes de la nouvelle vague comme Sandrine Nnanga, Salatiel et Stanley Enow, venus honorer leurs aînés. La présence de la famille de Eboa Lotin a ajouté une dimension émotionnelle forte, notamment lors de l'hommage rendu à X Maleya.

Enfin, l'expérience s'est prolongée autour d'un buffet de mets camerounais, permettant aux convives de savourer pleinement la richesse culturelle locale dans toutes ses dimensions.

Entre reconnaissance artistique avec des disques d'or, organisation maîtrisée et ambiance chaleureuse, cette 13ᵉ édition des Mbindis Concerts s'impose comme un véritable succès, confirmant son statut de rendez-vous incontournable à Douala.