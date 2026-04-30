“Reporters Airlines” : embarquement immédiat pour un état des lieux de la liberté de la presse dans le monde, la nouvelle campagne de RSF avec The Good Company

communiqué de presse

À l'occasion de la publication du Classement mondial 2026 de la liberté de la presse, Reporters sans frontières (RSF), en collaboration avec l'agence The Good Company, détourne les consignes de sécurité à bord des avions pour sensibiliser le grand public aux risques auxquels sont confrontés les journalistes selon les pays où ils exercent à travers la campagne "Reporters Airlines".

L'édition 2026 du Classement mondial de la liberté de la presse de RSF met en évidence une dégradation préoccupante de la situation dans de nombreuses régions du monde. Exercer le métier de journaliste expose de plus en plus à des pressions, des arrestations arbitraires, des enlèvements ou des violences.

Pour rendre ces risques plus tangibles, RSF et The Good Company ont choisi de détourner un code universel : les consignes de sécurité aériennes. Habituellement associées à un moment familier et rassurant, elles sont ici réinterprétées pour refléter les dangers auxquels sont confrontés les journalistes partout dans le monde.

La campagne s'inscrit dans l'univers d'une compagnie fictive, Reporters Airlines. Les consignes ne s'adressent plus aux passagers, mais aux journalistes, et s'adaptent aux pays dans lesquels ils se rendent. Elles traduisent, de manière directe, les risques encourus sur le terrain. En s'appuyant sur des destinations touristiques connues, la campagne souligne le contraste entre l'imaginaire du voyage et la réalité vécue par les journalistes dans des contextes où la liberté de la presse est menacée.

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"The Good Company a proposé une campagne qui utilise les codes de l'humour pour mettre en lumière la dégradation très sérieuse de la sécurité des journalistes au cours des dernières années. Elle constitue un avertissement pour le grand public, à la fois comme citoyens et comme voyageurs, se rendant dans des destinations où la liberté de la presse n'est pas garantie.

Thibaut Bruttin, Directeur général de RSF

"Il y a des sujets pour lesquels on ne fait pas de la communication, on prend position. La liberté de la presse en fait partie. Ce que vivent les journalistes dans de nombreux pays est insupportable et trop souvent invisible. Reporters Airlines, c'est notre façon de rendre cette réalité impossible à esquiver.

Hadi Hassan-Helou, Directeur de création chez The Good Company

Pensée pour s'inscrire dans le quotidien, cette campagne crée un contraste fort entre un langage familier et une réalité beaucoup plus inquiétante.

La campagne se décline en trois films, chacun mettant en scène des consignes de sécurité adaptées à une destination : le Vietnam (174e), le Mexique (122e) et la Tanzanie (117e), incarnées par un steward et deux hôtesses de l'air.

La campagne est diffusée en affichage numérique extérieur (DOOH) dans les grandes gares en France, ainsi qu'en affichage print dans le métro et les gares à Paris, dans la presse et en radio, avec des adaptations audio des consignes. En numérique, la campagne se déploie sur les plateformes BeReal et Meta à travers des visuels inspirés des cartes de sécurité aérienne. Une phase de teasing sur les réseaux sociaux, autour de la compagnie fictive Reporters Airlines, vient compléter, depuis le lundi 27 avril, le dispositif afin d'installer progressivement l'univers de la campagne.