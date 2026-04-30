Congo-Kinshasa: Les cours paralysés à Kabambare après le déplacement des enseignants vers Kasongo

L'administrateur du territoire de Kabambare, Albert Walubangi Katuta, a tiré la sonnette d'alarme mercredi 29 avril sur la paralysie d'activités scolaires dans sa juridiction. Depuis cinq jours, les enseignants ont déserté les salles de classe pour se rendre dans le territoire voisin de Kasongo afin de participer à une opération d'identification et d'enregistrement auprès d'Equity BCDC.

Cette situation, qualifiée d'illicite par l'autorité territoriale, résulte d'un appel lancé par les autorités provinciales et sous-provinciales de l'éducation (Proved et Sous-Proved). Selon Albert Walubangi, ce déplacement massif laisse des milliers d'élèves sans encadrement depuis plus d'un mois.

Une délocalisation des services bancaires contestée

L'administrateur du territoire exprime son regret face à l'organisation de cette opération, soulignant que l'identification aurait dû se faire de manière itinérante, territoire par territoire. Or, l'équipe de la banque refuse, pour l'heure, de rejoindre le chef-lieu de Kabambare.

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« Imaginez, du 25 mars jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a même pas une école qui ouvre ses portes. C'est une inquiétude pour nous, car cela pénalise les élèves, les parents et les enseignants eux-mêmes », a déclaré Albert Walubangi Katuta.

Appel à l'intervention des autorités

Face à ce préjudice causé à l'éducation des enfants, l'autorité territoriale appelle à une implication urgente des instances supérieures. L'objectif est d'exiger que les équipes d'Equity BCDC se déplacent jusqu'au chef-lieu de Kabambare pour finaliser l'opération sur place.

L'administration locale assure que toutes les dispositions sont prises pour accueillir les agents bancaires afin de permettre un retour rapide des enseignants dans leurs écoles respectives.