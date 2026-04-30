Congo-Kinshasa: Reprise du trafic sur la route Gina-Djugu après les violences armées à Pimbo

La circulation a repris ce mercredi 29 avril sur la Route nationale numéro 27 (RN27), sur le tronçon Gina-Djugu centre, après une suspension de 24 heures due à de violents affrontements. Cette reprise est consécutive aux patrouilles de combat menées conjointement par les FARDC et la MONUSCO pour sécuriser la zone et rassurer les usagers.

Les premiers véhicules de transport en commun, en provenance de Bunia et de Mahagi, ont franchi l'axe Gina-Djugu centre vers 11 heures. La veille, plusieurs convois étaient restés bloqués à Fataki, Iga Barrière et Gina à la suite d'une attaque surprise des miliciens de la Convention pour la révolution populaire (CRP) contre une position militaire à Pimbo.

Protection des civils

Les affrontements de mardi ont été particulièrement meurtriers, causant la mort de dix-sept personnes, dont des militaires des FARDC ainsi que des miliciens de la CRP et de la CODECO.

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Au plus fort des combats, la MONUSCO est intervenue pour protéger les populations civiles prises au piège. La communauté Lori, représentant le peuple Lendu, a salué l'évacuation de 191 civils vers Gina sous escorte des casques bleus.

« C'est un acte que nous avons salué et nous voulons que ça soit régulier », a souhaité Claude Mateso, président de la communauté Lori.

Maintien de la vigilance

Bien que le trafic ait repris, la situation reste sous haute surveillance. L'armée nationale et la mission onusienne rassurent la population de Pimbo sur la poursuite des opérations de ratissage pour prévenir toute nouvelle incursion des miliciens de la CRP dans la région.