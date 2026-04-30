Congo-Kinshasa: Qualité de l'enseignement en RDC

La Journée nationale de l'Enseignement en République démocratique du Congo (RDC) est célébrée chaque année le 30 avril. C'est sous le thème « financement durable et la transformation du secteur » que cette journée est célébrée cette année 2026. Une journée qui rend hommage au personnel éducatif, scientifique et met en avant le rôle crucial de l'éducation dans le développement de la nation.

Dans le même cadre, le Gouvernement de la RDC, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a lancé ce mardi 28 avril à Kinshasa la mobilisation des acteurs étatiques et non étatiques en faveur de l'éducation et de la formation en RDC.

Cette démarche vise à améliorer la qualité de l'enseignement, à renforcer l'accès équitable à l'éducation et à adapter les offres de formation aux réalités du marché de l'emploi.

Lors de la cérémonie officielle, la Première ministre, Judith Suminwa, a souligné que l'éducation constitue un pilier essentiel du développement durable en RDC.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a également insisté sur la nécessité d'investir davantage dans la formation des jeunes afin de bâtir une société plus compétente et plus compétitive.

De son côté, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malu, a appelé à un engagement collectif et effectif pour relever les défis majeurs du secteur, notamment le déficit d'infrastructures scolaires, la formation des enseignants et l'accès des filles à l'éducation.

-Quelle évaluation faire de l'enseignement en RDC, à l'occasion de la journée nationale de l'enseignement ?

Invités :

-Kenny Kalé, professeur et conseiller au ministère de l'Education nationale et Nouvelle citoyenneté.

-Cécile Tshiyombo, secrétaire générale du Syndicat des enseignants du Congo (SYECO).

-Michel Bisa, professeur à l'Université de Kinshasa. Il est secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, un laboratoire de recherche en sciences sociales.