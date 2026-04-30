Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) à sa 1340e réunion tenue le 20 avril 2026, portant communication des membres africains du Conseil de sécurité des Nations Unies (A3+) sur leurs activités ;

Le Conseil de paix et de sécurité,

Rappelant les dispositions des articles 3(a) et (d) de l'Acte constitutif de l'Union africaine (UA), qui soulignent l'importance d'une plus grande unité et solidarité entre les pays africains, ainsi que la promotion et la défense des positions africaines communes, et l'article 7(3) du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité (CPS), qui souligne l'engagement des États membres à mettre en oeuvre les décisions du CPS ;

Reconnaissant l'importance cruciale du renforcement de la coopération, de la cohésion et de l'action coordonnée entre les A3 au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) en tant que facteurs de réussite pour la promotion du programme de l'UA en matière de paix et de sécurité sur le continent ;

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Rappelant également toutes les décisions de la Conférence relatives aux A3, en particulier la Décision [Assembly/AU/Dec.598 (XXVI)] adoptée par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA à sa 26e session ordinaire tenue les 30 et 31 janvier 2016 à Addis-Abeba, dans laquelle la Conférence a réaffirmé la responsabilité particulière des A3 de veiller à ce que les décisions du CPS soient effectivement prises en compte dans le processus décisionnel du CSNU et a demandé que des rapports soient régulièrement présentés à la Conférence, par l'intermédiaire du CPS, sur les activités des A3 en matière de promotion des positions africaines communes, la Décision [Assembly/UA/Déc. 815 (XXXV)] adoptée par la Conférence de l'UA à sa 35e session ordinaire tenue les 5 et 6 février 2022 à Addis-Abeba, dans laquelle la Conférence a souligné l'importance de veiller à la mise en oeuvre des conclusions du Séminaire annuel de haut niveau sur la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique (Processus d'Oran), tant dans la lettre que dans l'esprit de celles-ci, et la Décision [Assembly /UA/Déc.916 (XXXVIII)] adoptée par la Conférence de l'UA à sa 38e session ordinaire tenue les 14 et 15 février 2025 à Addis-Abeba, dans laquelle la Conférence a souligné la nécessité pour l'Afrique de parler d'une seule voix, de veiller au respect des décisions de l'UA, et a salué les efforts déployés par les A3+ pour promouvoir et défendre les intérêts de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations unies;

Rappelant en outre ses décisions et déclarations antérieures sur les activités des A3, en particulier le Communiqué [PSC/PR/COMM.1322 (2025)] adopté à sa 1322e réunion tenue le 27 décembre 2025 sur l'examen des conclusions du 12e Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique (Processus d'Oran), le Communiqué [PSC/PR/COMM.1299 (2025)] adopté à sa 1299e réunion tenue le 29 août 2025 à Addis-Abeba ; le Communiqué [PSC/PR/COMM.1289 (2025)] adopté à sa 1289e réunion tenue le 24 juillet 2025, sur l'examen du projet de manuel sur les modalités de renforcement de la coordination entre le CPS et les membres africains du Conseil de sécurité des Nations unies (A3) dans lequel le Conseil a appelé à un renforcement de la concertation, de la coordination et de la mise en oeuvre des modalités entre le CPS et les A3+, le Communiqué [PSC/PR/COMM.1259 (2025)] adopté à sa 1259e réunion tenue le 5 février 2025 à Addis-Abeba, et le Communiqué [PSC/AHG/COMM/1(CCCXCVII)] adopté à sa 397e réunion tenue le 23 septembre 2013 à New York, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, sur le partenariat stratégique entre l'UA et les Nations Unies dans le domaine de la paix et de la sécurité;

Notant l'allocution d'ouverture de S.E. l'Ambassadeur Hirut Zemene, Représentant permanent de la République fédérale démocratique d'Éthiopie auprès de l'UA et Président du CPS pour le mois d'avril 2026, et la déclaration liminaire de S.E. l'Ambassadeur Bankole Adeoye, Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité ;

Notant également la communication de S.E. l'Ambassadeur Zenon Mukongo Ngay, Représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies en sa qualité de Coordonnateur des A3, ainsi que la déclaration de S.E. l'Ambassadeur Mohamed Edrees, Observateur permanent de l'UA auprès de l'ONU à New York ; et

Agissant en vertu de l'article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité ;1. Prend note de la communication faite par le Coordinateur des A3 sur les activités des membres africains du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), ainsi que du point sur l'évolution des questions de paix et de sécurité inscrites à l'ordre du jour du CSNU ;2. Souligne la responsabilité principale du Conseil de sécurité des Nations Unies en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité ;

3. Salue les efforts déployés par les A3 pour promouvoir, défendre et faire avancer les positions africaines communes au sein du CSNU, et réaffirme le rôle des A3 en tant que principale instance chargée d'exprimer et de faire entendre la voix collective de l'Afrique au sein du CSNU sur les questions de paix et de sécurité internationales, en particulier celles qui préoccupent et intéressent l'Afrique ;

4. Réaffirme la nécessité impérieuse de maintenir l'unité, la cohésion et la discipline collective au sein des A3, en particulier dans le contexte d'une polarisation géopolitique croissante et de pressions extérieures au sein du CSNU, et souligne que l'unité africaine reste le fondement d'un engagement efficace au sein du Conseil ;

5. Souligne l'importance de mettre en place une plateforme numérique entre le CSP et les A3 afin d'assurer le partage d'informations cruciales en temps réel avant les réunions coordonnées, notamment pour permettre des réactions rapides et efficaces lors de séances d'urgence ou extraordinaires ;

6. Souligne l'importance d'une collaboration opportune et dynamique entre le CPS et les A3 et, à cet égard, demande que les délibérations du CSP sur les questions de paix et de sécurité en Afrique précèdent, dans la mesure du possible, les discussions sur ces mêmes questions au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, afin de fournir une orientation continentale claire et stratégique ;

7. Souligne la nécessité d'une coordination et d'une cohérence accrues entre le CPS et les A3, conformément aux conclusions du Processus d'Oran et au Manuel sur les modalités de renforcement de la coordination entre le CPS et les A3, notamment par le biais d'un partage d'informations renforcé et de concertations régulières à tous les niveaux ; et, dans ce contexte, réaffirme l'importance d'améliorer l'ordre de succession des réunions du CSNU et du CPS, notamment en veillant à ce que toutes les décisions et positions du CPS sur les questions africaines examinées par le Conseil de sécurité soient transmises en temps utile aux A3, afin d'éclairer leurs échanges, leurs négociations et leurs activités de plaidoyer à New York ;

8. Encourage les A3 à assumer une plus grande responsabilité dans l'élaboration des conclusions du CSNU sur les dossiers africains, notamment en participant davantage aux mécanismes de rédaction et de corédaction des textes sur les dossiers africains et tous les dossiers présentant un intérêt ou une préoccupation pour l'Afrique, afin de s'assurer que les priorités et les points de vue africains sont dûment pris en compte dans les décisions du Conseil de sécurité ;

9. Réaffirme également l'importance de mettre en oeuvre les décisions de l'UA et les positions africaines communes au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, et encourage les A3 à continuer de promouvoir et de défendre ces positions de manière cohérente en toutes circonstances ;

10. Souligne la nécessité d'assurer une mise en oeuvre accélérée de la résolution 2719 (2023) du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le financement des opérations de soutien à la paix menées par l'UA, et, à cet égard, encourage un plaidoyer soutenu de la part des A3 ;

11. Réaffirme en outre l'importance de renforcer davantage le rôle des A3 en tant qu'instrument stratégique pour promouvoir l'autonomie, le leadership et l'influence de l'Afrique dans la gouvernance mondiale de la paix et de la sécurité, y compris dans le cadre des discussions en cours sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies ;

12. Souligne l'importance de s'adapter à l'évolution des dynamiques géopolitiques et géostratégiques de manière à préserver l'autonomie stratégique et les intérêts de l'Afrique, tout en maintenant des positions de principe ancrées dans la Charte des Nations Unies et les cadres pertinents de l'UA ;

13. Appelle à un engagement renforcé et une coordination accrue entre les A3 et le groupe africain dans son ensemble à New York, ainsi qu'avec le reste des membres du Sud global dans le cadre du Mouvement des non-alignés (MNA), en vue de consolider les positions africaines communes, de renforcer l'influence collective et d'assurer la cohérence dans la promotion des intérêts et des priorités de l'Afrique au niveau multilatéral, y compris dans les processus en cours en vue de la sélection du prochain Secrétaire général des Nations unies ;

14. Souligne l'importance pour les A3 de faire régulièrement, tous les trimestres et chaque fois que cela s'avère nécessaire, des communications au CPS, sur les questions africaines examinées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, afin de faciliter le partage régulier d'informations, l'orientation stratégique et une meilleure coordination entre Addis-Abeba et New York ; et charge la Commission d'évaluer la faisabilité d'organiser l'une de ces communications trimestrielles au siège de l'UA.

15. Charge la Commission de l'UA d'élaborer, dans le plein respect des décisions de la Conférence de l'UA, une matrice des positions africaines communes sur les questions de paix et de sécurité, qui sera examinée et adoptée par le Conseil et ce, conformément aux règles et procédures établies, afin que les A3 puissent s'y référer pour promouvoir les intérêts africains communs dans le cadre du processus décisionnel du Conseil de sécurité des Nations Unies ;

16. Charge également la Commission d'élaborer, dans le plein respect des décisions de la Conférence de l'UA, un plan d'action annuel pour promouvoir les positions africaines communes sur les questions de paix et de sécurité, et les décisions du CPS dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ;

17. Félicite la Mission permanente d'observation de l'UA auprès des Nations Unies (AUPOM), qui fait office de secrétariat des A3, pour avoir fourni un appui technique, administratif et logistique aux A3, pour avoir développé la mémoire institutionnelle des A3 et pour son intégration dans le référentiel général du PAPS, ainsi que pour la réalisation d'un documentaire sur les A3, afin de préserver les enseignements tirés et d'assurer la continuité, en renforçant les mécanismes de coordination et en facilitant des transitions harmonieuses entre les membres sortants, en exercice et entrants des A3 ;

18. Demande à la Commission de l'UA de continuer à renforcer davantage les capacités institutionnelles de la Mission permanente d'observation de l'UA auprès des Nations Unies (AUPOM), en mettant à disposition toutes les ressources nécessaires pour permettre à la Mission de s'acquitter plus efficacement de son mandat ;

19. Note la nécessité d 'inviter les A3 à participer aux réunions du CPS sur les situations de crise et de conflit inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que sur les questions thématiques pertinentes relatives à la paix et à la sécurité en Afrique ;

20. Se félicite de l'inclusion des activités des A3 dans le rapport annuel 2025 du CPS à la 39e session de la Conférence de l'Union, et appelle au maintien de cette pratique afin de renforcer les liens institutionnels et la reconnaissance des A3 ;

21. Appelle également à une collaboration et une coopération renforcée, y compris des échanges réguliers, entre le Comité d'experts du CPS et les experts des A3 (Groupe de travail spécial sur la prévention et le règlement des conflits en Afrique), en vue de renforcer les capacités d'analyse et de soutenir une prise de décision éclairée, ainsi que les négociations au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies ;

22. Attend avec intérêt l'organisation réussie de la 13e édition du Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique (Processus d'Oran), les 1ers et 2 décembre 2026 à Alger (Algérie) ; et

23. Décide de rester activement saisi de la question.