Cote d'Ivoire: Washington - Le pays mobilise ses talents des institutions internationales autour d'un dîner inédit

La Côte d'Ivoire renforce sa diplomatie d'influence à l'international en s'appuyant sur l'excellence de sa diaspora.

Le samedi 25 avril 2026, l'Ambassadeur Ibrahima Touré a réuni, à la Résidence de Côte d'Ivoire à Washington D.C., des fonctionnaires ivoiriens exerçant au sein d'institutions financières internationales. Une rencontre inédite qui s'inscrit dans la continuité du tout premier Dîner Annuel des Étudiants ivoiriens aux États-Unis, organisé en décembre 2025 à la Chancellerie.

Cette soirée, première du genre, visait à célébrer les compétences ivoiriennes, à leur transmettre le message d'encouragement du Président de la République et du Gouvernement, mais aussi à jeter les bases d'une collaboration structurée à travers l'association « Ivoire Think Tank ».

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Dans son allocution, le chef de mission diplomatique s'est félicité du parcours remarquable de ces cadres ivoiriens, qui évoluent dans des environnements exigeants et hautement compétitifs. « Leurs trajectoires et leur présence croissante contribuent au rayonnement international de la Côte d'Ivoire », a-t-il souligné. Pour lui, ces professionnels incarnent une nation moderne, compétente et résolument tournée vers l'avenir, participant activement à la gouvernance financière mondiale ainsi qu'à la recherche de solutions aux défis du développement économique et social.

L'Ambassadeur Touré n'a pas manqué de rappeler que cette diaspora de haut niveau constitue un levier stratégique pour le pays. Une ressource précieuse qu'il convient de valoriser et de mobiliser davantage au service du développement national.

Une stratégie nationale pour promouvoir les talents ivoiriens

Intervenant à son tour, l'Ambassadeur Lamine Ouattara, Directeur de la Fonction publique internationale au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a présenté la stratégie nationale visant à promouvoir les compétences ivoiriennes dans les organisations internationales. Il a notamment invité les cadres à s'inscrire dans le compendium des compétences, un outil conçu pour recenser et valoriser les profils ivoiriens à l'échelle mondiale. Il les a également encouragés à renforcer leurs interactions avec ses services afin d'accroître la présence ivoirienne dans ces institutions.

Ivoire Think Tank, un cadre de collaboration renforcé

Au nom des participants, le coordonnateur du groupe Ivoire Think Tank, Charles Kouamé, a salué l'initiative de l'Ambassadeur Touré, se réjouissant de la création de ce nouveau cadre d'échanges avec la représentation diplomatique ivoirienne. Par la voix de Mme Bamba, le groupe a formulé des propositions concrètes de collaboration avec l'Ambassade. Dans la foulée, un comité de mise en oeuvre composé de cinq membres a été mis en place pour traduire ces ambitions en actions.

Cette dynamique a trouvé un écho favorable au-delà des États-Unis. Depuis Ibadan, au Nigeria, le Dr Siméon Ehui, Directeur général de l'Institut international d'agriculture tropicale (IITA), a salué l'initiative, lui dont l'engagement en faveur de la promotion des cadres ivoiriens au sein d'organisations telles que le FMI et la Banque mondiale est largement reconnu.

Une volonté affirmée de renforcer l'influence ivoirienne

Les échanges, riches et constructifs, ont permis de dégager une volonté commune : celle de consolider durablement les liens entre la diaspora ivoirienne des institutions internationales et l'Ambassade de Côte d'Ivoire à Washington. L'objectif est clair : accroître l'influence et la visibilité du pays sur la scène internationale, en s'appuyant sur ses ressources humaines d'excellence.

Avec ce premier dîner annuel, la diplomatie ivoirienne franchit une nouvelle étape dans la structuration et la mobilisation de sa diaspora qualifiée, au service du développement et du rayonnement du pays.