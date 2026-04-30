Cote d'Ivoire: Assainissement et hydraulique - Des professionnels renforcent leurs compétences

Un séminaire technique organisé par la société Envipur, à travers sa marque Envipipes s'est tenu le mercredi 29 avril 2026 à Abidjan Marcory. Placée sous le thème : « Conception et applications des conduites à parois structurées Envipipes dans les projets d'infrastructures », cette rencontre a réuni des ingénieurs et professionnels du secteur hydraulique et de l'assainissement.

Elle s'inscrit dans le cadre des missions de la structure, qui développe des conduites à parois structurées en Pehd/Pp (Polyéthylène Haute Densité et polypropylène) basées sur la technologie Krah (procédé d'extrusion hélicoïdale de pointe pour la fabrication de tuyaux en thermoplastique), désormais produites localement. Le séminaire visait à renforcer les capacités des participants en matière de conception, de dimensionnement et de mise en oeuvre de ces infrastructures.

Au cours de cette rencontre, le Président Directeur Général, César Aka-Khié, a souligné l'importance des choix techniques dans la qualité et la durabilité des ouvrages. « L'urbanisation rapide et les effets du changement climatique, les enjeux liés à la gestion des eaux pluviales et à la durabilité des infrastructures deviennent cruciaux en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest.

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Avec un taux de croissance annuel estimé à plus de 4 % dans la capitale économique, les réseaux existants se retrouvent souvent sous pression, nécessitant des solutions techniques innovantes et adaptées aux réalités locales », a-t-il déclaré.

Insistant sur la nécessité de partager les expériences et d'adapter les solutions aux contextes africains, tout en s'inspirant des meilleures pratiques internationales.

Les participants ont bénéficié de présentations techniques approfondies, notamment sur les propriétés des matériaux Hdpe et Pp, les principes de dimensionnement hydraulique et structurel, ainsi que sur le comportement du système tuyau-sol. Le formateur Bülent Kuzkaya a particulièrement mis l'accent sur les défis spécifiques à l'Afrique de l'Ouest, notamment l'urbanisation rapide et les limites des matériaux conventionnels.

En amont, la directrice commerciale, Bini Ange, a présenté la structure et les ambitions de l'entreprise, réaffirmant son engagement à proposer des solutions durables et adaptées aux besoins locaux.