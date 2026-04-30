Cote d'Ivoire: Développement du continent et l'Ia - Prof. Dion Simplice donne les recettes

L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire (Uvci) a organisé, le 18 avril, la deuxième édition de la rubrique "Uvci face aux questions contemporaines".

L'invité était le professeur Dion Simplice Yodé, vice-président l'Université Félix Houphouët-Boigny, chargé de la planification, de la programmation et des relations extérieures. Il est intervenu sur le thème : "Ia et avenir africain : une analyse philosophique des opportunités technologiques".

Organisée en format hybride, la session a enregistré la participation de 147 personnes (102 en ligne et 45 en présentiel), en présence du Prof. Koné Tiémoman, président de l'Uvci. Elle se veut un espace d'échanges et de réflexion critique autour des enjeux, des opportunités et des implications éthiques de l'Ia dans le développement du continent africain.

Le conférencier a proposé une lecture philosophique de l'Ia en Afrique et mis en lumière les nombreuses opportunités qu'offre cette technologie. Notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et de la gouvernance. Il a mis en garde contre les risques d'une adoption non maîtrisée. Évoquant, entre autres, les biais algorithmiques, la dépendance technologique et les défis éthiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dion Simplice Yodé a insisté sur la nécessité pour l'Afrique de passer du statut de consommatrice de technologies à celui d'actrice de leur conception. Il a plaidé pour une Ia contextualisée, adaptée aux réalités locales et respectueuse des valeurs socioculturelles africaines.

Les échanges ont permis d'approfondir plusieurs thématiques. Notamment les perspectives de formation, les métiers liés à l'Ia et le rôle des institutions académiques face aux mutations technologiques.

Le Prof. Koné Tiémoman, quant à lui, a souligné l'importance stratégique de l'Ia dans la transformation des systèmes éducatifs africains. Il a réaffirmé le rôle de l'Uvci, acteur majeur de l'innovation pédagogique et de la formation aux compétences numériques. Il a invité les apprenants et les professionnels à la responsabilité dans l'utilisation de l'Ia.