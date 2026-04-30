Sénégal: L'autoroute Mbour-Thiadiaye ouvert à la circulation

Thiadiaye — L'autoroute de 22 kilomètres reliant les villes de Mbour et Thiadiaye (ouest) a été mis en service, mercredi, en présence de responsables de directions du ministère des Infrastructures et de l'agence gouvernementale chargée de la sécurité routière.

"Nous assistons à l'ouverture officielle et à la mise en service du tronçon Mbour-Thiadiaye, après les travaux effectués par le ministère des Infrastructures", a dit Ibrahima Sall, le directeur général de la Société nationale des autoroutes du Sénégal.

Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, Atoumane Sy, et le directeur chargé des travaux autoroutiers à l'Agence des travaux et de gestion des routes, Bakary Ba, ont pris à la cérémonie de mise en service de cet axe autoroutier.

Il n'existe pas de barrière de péage intermédiaire entre Kirène et Thiadiaye, ce qui fait la particularité de cet axe dont fait partie Mbour-Thiadiaye, a signalé Ibrahima Sall.

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"Il n'existe pas de barrière de péage [...] Cela signifie que si vous quittez Kirène pour aller à Thiadiaye, vous ne paierez qu'à la sortie de Thiadiaye", a-t-il expliqué.

Le directeur chargé des travaux autoroutiers à l'Agence des travaux et de gestion des routes, Bakary Ba

L'absence de barrière de péage intermédiaire "va améliorer la fluidité sur [ce] tronçon autoroutier", a-t-il assuré.

"Le tronçon Mbour-Thiadiaye fait partie du vaste programme de construction d'un réseau autoroutier national mis en oeuvre par l'État du Sénégal", a rappelé Bakary Ba.

D'après lui, la construction de l'autoroute Thiadiaye-Kaolack va s'achever en septembre prochain.

Atoumane Sy assure que cette infrastructure routière va améliorer non seulement la fluidité de la circulation, mais renforcer aussi la sécurité routière.

M. Sy invite toutefois les riverains à faire preuve de davantage de vigilance et d'éviter la divagation des animaux aux abords de l'autoroute. Il exhorte les piétons à emprunter les passerelles.