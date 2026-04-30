Sénégal: L'Université du Sine-Saloum veut se professionnaliser davantage pour contribuer à la souveraineté alimentaire

Kaolack — L'Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN) ambitionne de professionnaliser davantage ses offres de formation dans le domaine de l'agriculture, en vue de contribuer à la souveraineté alimentaire, a déclaré, mercredi, son recteur, le professeur Diégane Diouf.

Dans cette perspective, l'USSEIN, dont les services sont partagés entre les régions ns les régions de Fatick, Kaffrine et Kaolack, a tenu un atelier de présentation et de validation de son plan stratégique de développement (PSD) pour la période 2026-2030, dont le financement est estimé à 28,349 milliards de francs CFA.

Ce plan, élaboré de manière participatif et inclusif par les différents acteurs de l'USSEIN, est présenté comme une étape clé de ce processus, l'ambition de l'USSEIN étant de s'inscrire "pleinement dans la dynamique nationale de transformation structurelle de l'économie et de promotion du capital humain pour un Sénégal compétitif, souverain et équitable".

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"L'USSEIN s'est donné pour ambition d'être une université de référence, mais ancrée dans son territoire. Donc, cette question de décentralisation fait partie de l'ADN de l'université qui est tournée vers les enjeux de la sécurité alimentaire et de développement durable. Son identité repose sur une articulation entre la formation, la recherche, le service à la communauté, dans le domaine de l'agriculture et des métiers connexes", a ajouté le professeur Diouf.

Aussi l'Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass entend-elle s'inscrire dans une dynamique d'innovation et de professionnalisation de ses offres de formation dans le domaine de l'agriculture, en vue de contribuer à la souveraineté alimentaire et au développement de la recherche, tout en travaillant à la professionnalisation de sa gouvernance et à la mise en place progressive de son système d'assurance qualité.

Le directeur général de l'enseignement supérieur, le professeur Abdoul Aziz Diouf a assuré, en présidant le démarrage des travaux de cet atelier, que l'USSEIN occupe une place importante dans la cartographie universitaire du Sénégal.

"Ce plan stratégique vient à son heure, parce que l'USSEIN [...] est la première université à vocation thématique, chargée de réfléchir sur les questions agricoles. Et aujourd'hui, les nouvelles autorités politiques font de la question agricole une surpriorité, particulièrement la souveraineté agricole", a affirmé. M. Diouf.

Il estime que ce plan stratégique devrait permettre, pour les quatre années à venir, de mieux inscrire cette université dans de meilleures dynamiques par rapport à son pilotage.

L'USSEIN se caractérise, depuis sa création, par l'ouverture progressive de filières adaptées aux besoins du territoire, l'augmentation des effectifs d'étudiants et le renforcement des partenariats académiques et institutionnels.

C'est dans ce cadre que s'inscrivent les activités du projet PETTAL (Promouvoir un enseignement supérieur professionnalisant ancré dans les territoires pour accompagner la transition agroécologique des systèmes alimentaires), financé par l'Agence française de développement (AFD), dans le cadre d'un appel à projets comptant pour le programme Partenariats avec l'enseignement supérieur africain (PeA).