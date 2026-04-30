Sénégal: L'IMF Sports affine ses offres pour répondre aux besoins du marché

Dakar — Le coordinateur de l'Institut de formation aux métiers des sports (IMF Sports), Moussa Dior Diop, a souligné l'importance de mettre sur le marché de l'emploi des profils qualifiés disposant de diplômes reconnus par l'Etat, afin de répondre aux besoins croissants du secteur sportif et culturel.

"Nous voulons mettre sur le marché du travail des profils qui ont non seulement les compétences, mais dont les cursus respectent également les règles établies par le ministère de la Formation professionnelle et technique", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait lors d'un point de presse organisé par l'Institut de formation aux métiers des sports (IMF Sports), dans le cadre de deux ateliers de d'écriture de programmes de formation en BTS management du sport et BTS marketing sportif, en collaboration avec le ministère de la Formation professionnelle et technique (MFPT).

Ces ateliers, déroulés pendant trois semaines organisés au stade Léopold Sédar Senghor, ont bénéficié de l'appui du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ils s'inscrivent dans le cadre du programme "Développement des offres de formation professionnelle et technique".

Créé en 2007 par l'ancien ministre des Sports Mbagnick Ndiaye, l'Institut de formation aux métiers des sports "affiche déjà un taux de réinsertion de 98 %", affirme son coordinateur, selon qui l'établissement bénéficie d'une habilitation du ministère de la Formation professionnelle et technique et d'une autorisation de celui des Sports.

Il a expliqué que la collaboration avec ces départements ministériels vise à garantir des formations de qualité débouchant sur des diplômes reconnus, permettant aux apprenants de "trouver un travail décent sur le marché de l'emploi".

"Nous sommes en train de former des profils capables d'assurer la gestion des infrastructures sportives, la commercialisation des produits et services du sport, mais aussi de répondre aux nouveaux besoins du marché", a expliqué M. Diop.

L'établissement propose des formations dans plusieurs filières, dont le management du sport, le marketing sportif, la maîtrise d'armes, la production de matériel sportif et la formation de stadiers.

Il a ajouté que "les référentiels de formation sont élaborés avec le ministère de la Formation professionnelle, afin de permettre aux apprenants d'obtenir, à terme, des diplômes d'Etat reconnus au Sénégal et dans d'autres pays africains."

Moussa Dior Diop a également annoncé l'intégration progressive de projets liés à l'intelligence artificielle dans les programmes d'entrepreneuriat, estimant que "les besoins et les métiers dans le secteur du sport restent immense".

Selon Philippe Seck Ngom, inspecteur de spécialité en formation professionnelle, "cette initiative vise à corriger l'inadéquation formation-emploi longtemps constatée dans plusieurs secteurs, notamment celui du sport, à travers l'adoption de l'approche par les compétences."

"Le sport est devenu une industrie. Mais beaucoup d'acteurs exercent sans véritable qualification reconnue. Il fallait formaliser ces métiers à travers des formations diplômantes", a soutenu le méthodologue en approche par les compétences à l'inspection d'académie de Dakar.

"L'élaboration des programmes repose sur plusieurs étapes, notamment l'analyse des besoins du marché, la définition des compétences métiers, les référentiels de certification, les contenus pédagogiques et les modalités d'organisation matérielle et administrative des formations", a insisté M. Ngom.

Selon lui, "les futurs BTS permettront de former des techniciens supérieurs capables d'exercer dans le management sportif, la gestion des infrastructures, le marketing sportif ou encore l'organisation d'événements."