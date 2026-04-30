Sénégal: Ziguinchor - Un concours de speech pour renforcer le leadership des jeunes

Ziguinchor — Plusieurs élèves des clubs de leadership d'établissements d'enseignement moyen et secondaire des communes de Boutoupa-Camaracounda, Oulampane et Djinaki, ont participé, mercredi, à Ziguinchor (sud) à un concours de speech organisé par le Comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance (USoforal), a constaté l'APS.

Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution du Projet de promotion du leadership féminin, arrivé à terme.

Les participants, formés à la prise de parole en public et en leadership ont démontré leurs capacités à s'exprimer avec aisance devant un public composé d'acteurs locaux et de membres du comité de suivi dudit projet.

Selon la chargée de projet, Sanoussi Camara, cette initiative vise à évaluer les compétences acquises par les participants au cours des différentes sessions de formation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle constitue également "un cadre d'expression citoyenne" permettant aux élèves de porter des messages liés à la participation communautaire et au développement local, a-t-elle ajouté.

Le concours de speech s'est tenu en marge de la dernière réunion du comité de suivi du Projet de promotion du leadership féminin mis en oeuvre par le Comité régional de Solidarité des femmes pour la paix en Casamance (USOFORAL), une association basée à Ziguinchor.

Ce projet mis en oeuvre durant près de deux ans, a permis de former une trentaine de jeunes des clubs de leadership d'établissements scolaires, a indiqué Mme Camara.

Elle a expliqué qu'à travers ce concours l'association USoforal entend consolider les acquis et encourager l'émergence d'une nouvelle génération de leaders capables de s'impliquer activement dans la vie des communautés.

Les élèves finalistes sont du CEM de Diango, du CEM de Boutoupa-Camaracounda, du lycée de Djinaki et du lycée d'Oulampane.