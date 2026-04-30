Sénégal: Un nouvel ouvrage d'un colonel des douanes décrypte les enjeux des minerais stratégiques

Dakar — L'inspecteur principal des douanes Amadou Tidiane Cissé vient de publier un nouvel ouvrage consacré aux minerais stratégiques et à leur rôle dans les rivalités économiques mondiales, dominées par la compétition stratégique entre les États-Unis et la Chine.

Intitulé "Le banquet africain des minerais : l'échiquier africain au coeur de la rivalité entre la Chine et les Etats-Unis", cet ouvrage publié par les éditions L'Harmattan-Sénégal, a été préfacé par le professeur Ahmadou Aly Mbaye.

Il explique, dans un langage accessible, comment les ressources minières africaines occupent désormais une place centrale dans l'économie mondiale.

L'auteur, en service à la direction générale des douanes, revient notamment sur les tensions entre les grandes puissances, illustrées par les restrictions de la Chine sur les exportations de terres rares et la réaction des États-Unis à travers l'augmentation des taxes sur certains produits importés.

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Le livre montre également que des ressources comme le cobalt, le lithium, le cuivre ou les terres rares sont devenues indispensables dans des domaines tels que les nouvelles technologies, la transition énergétique ou encore la fabrication de composants électroniques.

Selon le colonel Cissé, ces minerais ne sont plus de simples richesses naturelles, ils sont désormais au coeur des rapports de puissance entre États et peuvent même être à l'origine de tensions ou de conflits.

L'ouvrage établit aussi un lien entre ces enjeux et certaines situations en Afrique. L'auteur cite, à titre d'exemple, l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qu'il considère également comme lié à la question du contrôle des ressources minières.

À travers cette publication, le colonel Cissé appelle les pays africains à mieux valoriser leurs ressources afin d'en faire un levier de développement et de souveraineté économique.

Il ne propose pas de solutions toutes faites, mais esquisse des pistes de réflexion pour aider le continent à tirer profit de ses richesses, tout en évitant qu'elles ne deviennent une source de tensions ou d'instabilité.

Inspecteur principal des douanes, Amadou Tidiane Cissé est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont "Terrorisme, la fin des frontières ?". Il a aussi publié "Les nouveaux enjeux de la coopération douanière en matière de sécurité au Sahel".

À ces publications s'ajoute "Les États offshore à l'épreuve du pétro-terrorisme : enjeux géopolitiques des découvertes pétrolières et gazières et défis sécuritaires dans le golfe de Guinée".