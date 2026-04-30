Sénégal: Civisme - Les jeunes invités à exploiter le mieux possible leur potentiel au service du développement

Dakar — Le directeur général du Service civique et du Volontariat, le colonel Amadou Cambel Dieng, a invité, mercredi, les jeunes à exploiter au mieux leur potentiel pour devenir des citoyens modèles au service du développement du Sénégal.

"Les jeunes ont un potentiel. Chacun a un potentiel. Nous naissons tous avec 100% de notre potentiel. Et donc, il faut éclore le potentiel qu'il y a en eux et les superviser", pour qu'ils exploitent le maximum de leur potentiel, a-t-il déclaré

"Nous sommes vraiment très enthousiastes et très prêts à les accompagner pour avoir les citoyens modèles, engagés, entrepreneurs, piliers du développement du Sénégal et de l'Afrique", a-t-il dit.

Le colonel Amadou Cambel Dieng intervenait lors d'une session de formation sur civisme et agrobusiness, à l'initiative de Jac'académie, une école de leadership générationnel et d'impact social qui intervient dans la formation des jeunes de 14-28 ans. Il était le parrain de cette initiative.

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"Nous sommes honorés d'avoir été choisis comme parrains et modèles pour ces jeunes qui ont besoin d'inspiration, qui ont besoin d'engagement, qui ont besoin d'espoir, qui ont besoin de croire en eux, au Sénégal, aux autorités, et de croire en leurs projets. Et ce sont eux qui vont construire le Sénégal", a-t-il affirmé.

Initiatrice de cette formation, Jacqueline Fatima Bocoum, par ailleurs fondatrice de Jac'académie, a soutenu que les jeunes ont besoin de repères pour croire en leur pays et d'avoir des ambitions.

"On a décidé, avec le concours de l'Ecole nationale d'administration (ENA), d'amener des personnalités pour les donner en modèles et références aux jeunes, des success story qui leur donnent envie de croire d'abord en leur pays et d'avoir des vocations ici", a expliqué Mme Bocum.

Le choix porté sur l'agrobusiness comme thème de cette session de formation se justifie par le fait que c'est un secteur prioritaire pour les autorités et "un levier de souveraineté" pour le pays, a-t-elle indiqué.

"Il faut dire que depuis son existence il y a quatre ans, Jac'adémie soutient la formation des jeunes en Soft Skills et articule surtout son encadrement autour des questions de civisme, de citoyenneté et de respect des institutions. A la demande des apprenants, les formations ont évolué maintenant vers des thématiques sectorielles afin d'articuler le civisme aux enjeux de la vie économique nationale", a ajouté Jacqueline Fatima Bocoum.