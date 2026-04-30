Afrique: Airtel Africa prévoit une introduction en bourse de son unité de téléphonie mobile à Londres pour un montant de 2 milliards de dollars

Airtel Africa prépare une introduction en bourse de son unité d'argent mobile, Airtel Money, qui pourrait lever entre 1,5 et 2 milliards de dollars, selon des personnes familières avec le sujet.

L'entreprise pourrait être évaluée à 10 milliards de dollars, ce qui placerait l'opération parmi les plus grandes cotations de fintech liées à l'Afrique. Citigroup a été désigné comme conseiller principal, et d'autres banques devraient se joindre à la transaction.

Londres est le lieu de cotation le plus probable, car Airtel Africa y est déjà cotée. D'autres places boursières, notamment aux Émirats arabes unis, avaient été envisagées, mais ne constituent plus l'option principale. Le calendrier et la structure finale de l'opération font encore l'objet de discussions.

Airtel Money a connu une forte croissance, ses revenus ayant augmenté de 29,4 % en glissement annuel pour atteindre 986 millions de dollars au cours des neuf derniers mois. Sa base d'utilisateurs a dépassé les 52 millions de clients sur 14 marchés africains, ce qui reflète l'adoption croissante des services financiers mobiles.

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Le directeur général Sunil Taldar a indiqué que l'introduction en bourse pourrait avoir lieu vers la mi-2026, bien que le calendrier puisse changer au fur et à mesure que la société affine sa stratégie. Airtel Africa devrait fournir des informations supplémentaires en même temps que ses résultats annuels.

Points clés à retenir

Le projet d'introduction en bourse souligne l'ampleur et la maturité du secteur de l'argent mobile en Afrique. Des plateformes comme Airtel Money ont dépassé le stade des paiements de base pour devenir des infrastructures financières de base, offrant des services tels que les transferts, l'épargne et les paiements aux commerçants.

Cette croissance est due à l'accès limité aux services bancaires traditionnels et à la forte pénétration de la téléphonie mobile sur le continent. Une valorisation potentielle de 10 milliards de dollars reflète la confiance des investisseurs dans la demande à long terme de services financiers numériques sur les marchés émergents.

Le choix de Londres comme lieu de cotation souligne le rôle des marchés de capitaux internationaux dans le financement de la croissance des fintechs africaines, même si les opérations restent concentrées localement. Pour Airtel Africa, l'introduction en bourse permettrait de dégager de la valeur de son activité fintech tout en permettant au segment des télécommunications d'être évalué séparément.

Pour les investisseurs, l'opération offre une exposition aux tendances de l'inclusion financière et aux modèles de revenus basés sur les transactions, qui peuvent évoluer avec la croissance du nombre d'utilisateurs. Les principaux risques sont les changements réglementaires, la concurrence d'autres fournisseurs d'argent mobile et la nécessité de maintenir la croissance sur divers marchés.