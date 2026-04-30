Maroc: Hausse des retenues des barrages

Le taux de remplissage des barrages du Royaume s'est nettement amélioré à 75,86% à ce jour, contre 40,18% par rapport à la même période un an auparavant, soit un rebond de 35,68 points, a affirmé mardi le ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka.

Lors d'une réunion de la Commission des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'environnement à la Chambre des représentants sur la situation hydrique, M. Baraka a précisé que les retenues des barrages se sont élevées, au 23 avril 2026, à environ 13 milliards de m3.

Les opérations de dévasement des barrages ont permis d'accroître les capacités de stockage, générant un gain compris entre 5 et 7% des ressources, alors qu'elles perdaient auparavant entre 15 et 20% de leur capacité.

Passant en revue l'état d'avancement et les perspectives des projets d'infrastructures hydrauliques, M. Baraka a fait savoir que 156 grands barrages ont été réalisés pour une capacité totale de 20,8 milliards de m3, outre 150 barrages petits et moyens. S'y ajoutent 18 ouvrages de transfert d'eau et 17 stations de dessalement d'eau de mer, d'une capacité de production globale atteignant 410 millions de m3, tandis que 4 stations sont en cours de réalisation avec une capacité de 447 millions de m3 par an, et 11 projets sont programmés, dont 8 nouvelles stations et 3 projets d'extension, a-t-il dit.

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En outre, le ministre a fait état de l'achèvement de la phase d'urgence du projet d'interconnexion entre les bassins du Sebou et du Bouregreg, pour un coût de 6 milliards de dirhams (MMDH), en plus de la finalisation de l'interconnexion entre les barrages Oued El Makhazine et Dar Khrofa. S'agissant des projets d'alimentation en eau potable en milieu rural, il a indiqué que leur achèvement est prévu à l'horizon 2027 au profit de 767 centres ruraux pour un coût de 5,272 MMDH, et de 22.100 douars pour un montant de 21,987 MMDH, soulignant que l'objectif ultime est de "garantir l'approvisionnement en eau potable de l'ensemble des communes et douars".

Concernant l'état d'avancement des projets liés au dessalement de l'eau de mer et des eaux saumâtres via des stations mobiles, M. Baraka a précisé que 224 unités mobiles ont été acquises, avec un débit total de 1.313 litres par seconde, pour un coût de 2,35 MMDH, dont 158 sont actuellement en exploitation.

Evoquant la stratégie de protection contre les inondations et de son déploiement dans le secteur de l'eau, le ministre a annoncé le lancement de la généralisation des systèmes d'alerte précoce aux crues pour la période 2026-2028, ajoutant que cette initiative vise à mettre en place un système national intégré d'alerte, à renforcer la résilience des territoires et à assurer la protection des populations, des infrastructures et des activités économiques contre les risques.