Egypte: La GIZ et enpact lancent un programme de dette à risque au pays

La GIZ Égypte et enpact ont lancé une nouvelle initiative visant à développer le financement de la dette à risque en Égypte, en ciblant à la fois les institutions financières et les fondateurs de startups.

Le programme, appelé Scale It Forward, vise à combler les lacunes du paysage financier du pays, où le capital est principalement constitué d'investissements en actions. L'écosystème des startups égyptiennes a levé environ 614 millions de dollars en 2025, mais les options de dette structurée restent limitées.

Dans le cadre de cette initiative, cinq institutions financières seront sélectionnées pour piloter des produits de dette à risque. Ces institutions bénéficieront d'un soutien technique et d'un accès à une réserve de startups à la recherche de capital de croissance.

Le programme soutiendra également 30 entreprises en leur offrant une formation et un financement non remboursable de 5 000 euros afin d'améliorer leur préparation financière et d'accéder au financement par l'emprunt. Les institutions participantes seront en mesure de déployer des prêts à partir d'environ 30000 euros.

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Les organisateurs ont déclaré que l'initiative est conçue pour relier l'offre de capital à la demande tout en réduisant le risque pour les prêteurs qui entrent dans l'espace de la dette à risque.

Points clés à retenir

Le lancement de Scale It Forward met en évidence un changement dans la manière dont les écosystèmes de startups des marchés émergents évoluent au-delà des modèles de financement par capitaux propres. Le capital-risque a été la principale source de financement en Égypte, mais il exige souvent des fondateurs qu'ils renoncent à la propriété, ce qui peut limiter la conservation de la valeur à long terme.

La dette à risque offre une alternative en fournissant un capital de croissance sans dilution immédiate, ce qui la rend attrayante pour les entreprises qui ont atteint un certain niveau de maturité. Toutefois, le marché de la dette à risque en Égypte reste sous-développé en raison de l'expertise limitée des institutions financières et de la perception du risque.

En ciblant à la fois les prêteurs et les startups, le programme s'adresse aux deux parties du marché. Les institutions financières reçoivent un soutien pour concevoir et déployer des produits de dette, tandis que les startups sont préparées à répondre aux exigences de crédit. Cette double approche augmente les chances de réussite des transactions.

Pour l'écosystème au sens large, le développement de la dette à risque pourrait améliorer l'efficacité du capital, en permettant aux fonds propres de financer les risques de démarrage tandis que la dette soutient l'expansion. Au fil du temps, cela peut conduire à des structures de financement plus équilibrées et à des trajectoires de croissance des entreprises plus solides.