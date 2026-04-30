Zambie: OneSquareK prévoit de s'introduire sur le marché alternatif de la Bourse de Lusaka

OneSquareK Property Development prévoit de s'inscrire sur le marché alternatif de la Bourse de Lusaka, selon son conseiller Money Acumen Advisory. La cotation reste soumise aux approbations réglementaires et aucun calendrier n'a été divulgué, selon un rapport d'African Markets.

Si l'opération est menée à bien, la société deviendrait la deuxième cotation sur le marché alternatif de la bourse, après Dot Com Zambia, dont l'introduction en bourse a été sursouscrite 114 fois et clôturée en avance sur le calendrier.

OneSquareK se concentre sur l'immobilier résidentiel urbain. Son principal actif consiste en 31 studios situés dans un corridor commercial de Lusaka, à proximité des universités et à environ 10 kilomètres du quartier central des affaires. La société fait état d'une occupation totale et de marges bénéficiaires nettes supérieures à 85 % au cours des cinq dernières années.

L'entreprise applique une stratégie de maintien, conservant ses propriétés pour générer des revenus locatifs plutôt que de vendre des actifs. Cette approche permet d'obtenir un flux de trésorerie stable, mais limite l'expansion par rapport aux promoteurs qui recyclent le capital par la vente d'actifs.

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La bourse a déclaré que la cotation prévue soutient les efforts visant à diversifier les actifs cotés et à attirer de nouveaux émetteurs sur les marchés publics.

Points clés à retenir

Cette proposition de cotation s'inscrit dans le cadre d'une volonté plus large des bourses africaines de se développer au-delà des secteurs traditionnels tels que la banque et les télécommunications. Les marchés alternatifs sont conçus pour attirer les entreprises plus petites ou émergentes, en simplifiant les conditions d'admission à la cote et en facilitant l'accès aux capitaux.

La forte demande observée lors de l'introduction en bourse de Dot Com Zambia montre que l'appétit des investisseurs existe, mais qu'il peut varier en fonction du secteur. L'immobilier offre des revenus prévisibles grâce aux loyers, ce qui peut intéresser les investisseurs en quête de stabilité, mais il n'est pas question de croissance comme c'est souvent le cas pour les cotations technologiques.

Le modèle de OneSquareK est plus proche d'un véhicule d'actifs générant des revenus que d'un développeur traditionnel, ce qui peut le positionner comme un acteur du rendement plutôt que de la croissance. Pour la Bourse de Lusaka, attirer des entreprises comme OneSquareK permet d'élargir le marché et d'en améliorer la profondeur, qui reste limitée.

Pour les investisseurs, les facteurs clés seront l'évaluation, la transparence des finances et la durabilité des revenus locatifs. L'absence de conditions d'offre détaillées à ce stade signifie que le prospectus sera essentiel pour façonner la demande.