Afrique du Sud: Canal+ va s'introduire à la bourse de Johannesburg après l'accord avec MultiChoice

Canal+ sera cotée à la bourse de Johannesburg le 3 juin, devenant ainsi la première société française à opérer sur ce marché. Cette opération fait suite à l'acquisition de MultiChoice, finalisée en 2025.

Il s'agira d'une cotation secondaire, Canal+ conservant sa cotation principale à Londres. La société a déclaré que cette opération permettrait aux investisseurs sud-africains d'accéder à ses actions tout en améliorant la liquidité.

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 41% à 2,16 milliards d'euros au premier trimestre 2026, reflétant la consolidation de MultiChoice. A périmètre constant, le chiffre d'affaires a baissé de 0,4%, la base d'abonnés de l'unité africaine ayant continué à diminuer. Hors MultiChoice, le chiffre d'affaires de Canal+ a augmenté de 1,8 % à 1,5 milliard d'euros, soutenu par la croissance de l'Afrique francophone et de la distribution de contenus.

En Europe, le chiffre d'affaires a baissé à 1,1 milliard d'euros, tandis que le segment des contenus et de la distribution a augmenté de 9 % à 172 millions d'euros. La société a également indiqué que l'acquisition du distributeur italien Lucky Red avait soutenu la croissance de cette division.

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Maxime Saada, directeur général, met en oeuvre un plan de redressement pour MultiChoice, qui prévoit notamment l'embauche de plus de 1 000 vendeurs et un investissement d'environ 100 millions d'euros pour améliorer le contenu et la distribution. L'unité devrait réduire les bénéfices du groupe d'environ 140 millions d'euros en 2026, bien que des synergies de coûts de 250 millions d'euros soient prévues.

Points clés à retenir

La cotation sur le JSE marque un changement dans la manière dont les entreprises mondiales de médias se positionnent sur les marchés africains. En s'introduisant sur le marché local, Canal+ aligne sa structure de capital sur sa présence opérationnelle, suite à l'acquisition de MultiChoice, qui reste l'un des plus grands opérateurs de télévision à péage du continent.

Cette approche permet d'élargir la base d'investisseurs et d'améliorer la visibilité du marché, notamment auprès des investisseurs institutionnels en Afrique du Sud. Les résultats financiers montrent l'impact de l'intégration d'une grande acquisition, la croissance déclarée étant due à la consolidation plutôt qu'à l'expansion organique.

La baisse du nombre d'abonnés de MultiChoice met en évidence les défis structurels du secteur de la télévision payante, notamment la concurrence des services de streaming et l'évolution du comportement des consommateurs. La décision de Canal+ de fermer Showmax et de se recentrer sur la télévision payante traditionnelle est le signe d'une réorientation stratégique, qui donne la priorité aux activités de base plutôt qu'à l'expansion numérique.

Le succès du plan de redressement dépendra de la stabilisation de la base d'abonnés et de la réalisation de synergies de coûts. Pour les investisseurs, la cotation offre une exposition à la fois aux actifs médiatiques européens et aux marchés de croissance africains, mais présente également des risques liés à l'exécution et à l'évolution de la dynamique du secteur.